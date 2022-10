Nothing Ear (Stick) ufficiali: cambia il look (e il prezzo)

Dopo aver assistito al lancio del suo primo smartphone, Nothing Ear (Stick) è il nome della novità della compagnia di Carl Pei. La compagnia ha deciso di tornare a far parlare di sé nel settore audio, presentando ufficialmente un nuovo paio di cuffie TWS. Un dispositivo che non si presenta come successore del primo modello Ear (1), quanto come una sua variante per chi volesse preferirle in un nuovo formato nonché a un prezzo minore.

Nothing Ear (Stick) ufficiali: tutte le novità per le cuffie TWS

Lo scopo per cui esistono le Nothing Ear (Stick) è quello di prendere le Ear (1) e proporle sotto una veste diversa. Anziché essere inserite all'interno di una scocca quadrata, le Ear (Stick) sono inserite dentro a una nuova custodia di forma cilindrica ispirato. Questa custodia può essere aperta ruotandola su sé stessa, facendo sì che le cuffie possano essere estratte dall'apposito oblò. Sia per le cuffie che per la custodia, viene mantenuta l'iconica scocca trasparente, un'aggiunta più che gradita per coloro che sono amanti dei componenti elettronici a vista. Cambia la vestibilità, dato che le Ear (Stick) hanno una conformazione half-in-ear, risultando meno ingombrante nel padiglione auricolare.

Per il resto, le caratteristiche tecniche delle Nothing Ear (Stick) includono driver dinamici da 12,6 mm con quelle che vengono definiti “i migliori magneti sul mercato“, dal diaframma potenziato e con una qualità del suono stabile fra frequenze basse e alte. Dentro c'è una batteria non specificata (dovrebbe essere da 36 mAh) che fornisce un'autonomia attestata sulle 29 ore di ascolto, fra cuffie e custodia; la ricarica avviene tramite USB Type-C e impiega circa 9 ore per una ricarica completa di entrambi.

Oltre a certificazione IP54 contro acqua e sudore, le cuffie hanno connettività Bluetooth 5.2 con codec AAC ed SBC e supporto Google Fast Pair e Microsoft Quick Switch. Niente da fare, invece, per la cancellazione attiva del rumore, ma c'è quella Clear Voice con cui usare i tre microfoni presenti per ridurre il disturbo del rumore ambientale; inoltre, la funzione Bass Lock regola automaticamente le frequenze basse in base all'ambiente in cui ci si trova. Rimangono invece i controlli touch per controllare la riproduzione multimediale e richiamare l'assistente vocale, e c'è anche una modalità a bassa latenza in fase gaming quando si usano su Nothing Phone (1.)

Nothing Ear (Stick) – Prezzo e data d'uscita

Nothing Ear (Stick) sono disponibili da oggi 26 ottobre in Italia in preordine al prezzo di 119€ (meno rispetto ai 149€ delle Ear (1)), acquistabili direttamente del 4 novembre sia sullo store Nothing che su Amazon.

