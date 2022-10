TCL 40 R 5G arriva in Italia: tripla fotocamera da 50 MP e batteria duratura

TCL ha annunciato oggi l'arrivo di un nuovo smartphone di fascia media in grado di sfruttare la tripla fotocamera per catturare ottime immagini: il suo nome ufficiale è 40 R 5G. Questo nuovo dispositivo è dedicato a chi desidera un telefono dalla batteria duratura e non vuole rinunciare al comparto fotografico.

Il nuovo smartphone di TCL con display HD+ NXTVISION: ecco il 40 R 5G

Display e specifiche tecniche

TCL 40 R 5G è dotato di uno schermo HD+ NXTVISION da 6.6″, con rapporto d'aspetto in 20:9 e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Ad alimentare questo smartphone troviamo una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 15W.

Il chipset utilizzato da TCL per questo dispositivo è il Dimensity 700 di MediaTek, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Come intuibile dal nome, questo nuovo smartphone supporta la connettività 5G (dual SIM) ed è dotato di WiFi (2.4 e 5.0 Ghz), Bluetooth e NFC.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, TCL 40 R 5G sfrutta un sistema di tripla fotocamera da 50 MP f1.8, 2 MP f2.4, e macro da 2 MP f2.4. Questo smartphone, inoltre, è dotato anche di uno slot per microSD, lettore di impronte digitali e sblocco facciale.

TCL 40 R 5G: prezzi e disponibilità

TCL 40 R 5G è già disponibile in Italia con gli operatori TIM e WIND3 al prezzo di 239,90€ per l'unica configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Questo nuovo smartphone, inoltre, è acquistabile nella sola colorazione nera.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il