Xiaomi presenta un nuovo smartwatch per bambini a tema Ultraman

Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese un nuovo smartwatch interamente dedicato ai bambini, con una edizione speciale dedicata ad uno dei loro idoli dei cartoni animati: Ultraman. Questo nuovo smartwatch prende il nome di Mi Rabbit Children’s Phone Watch e promette di essere molto diverso dai soliti wearable per bambini.

Xiaomi Mi Rabbit Children’s Phone Watch Ultraman Edition arriva in Cina

Grazie al Mi Rabbit, i bambini potranno comunicare con i loro amici, oppure aggiungerne di nuovi, tramite WeChat e QQ. La funzione più interessante, tuttavia, sembra essere la possibilità di pagare direttamente con lo smartwatch.

Il dispositivo wearable, infatti, supporta i pagamenti con Alipay e WeChat, dove i bambini potranno spendere i soldi dei genitori con dei limiti giornalieri pre-impostati. Un modo per tener sotto controllo le spese dei bambini, ma lasciando loro un po' di autonomia per i pagamenti.

Il Mi Rabbit Children’s Phone Watch di Xiaomi è dotato di uno schermo da 1.52″, batteria da 950 mAh, e una doppia fotocamera da 8 e 5 MP. I bambini potranno quindi effettuare videochiamate con i genitori ovunque essi siano, grazie anche all'integrazione della connettività 4G.

Questo smartwatch, inoltre, integra le più comuni funzioni di tracking delle attività sportive, in modo da tenere sempre sotto controllo le prestazioni dei bambini durante i loro allenamenti. Tuttavia, non si tratta del primo smartwatch per i più piccoli di Xiaomi, già lo scorso anno infatti l'azienda cinese aveva lanciato il Mi Bunny Watch 5 Pro.

Xiaomi Mi Rabbit Children’s Phone Watch Ultraman Edition è disponibile in Cina, tramite il sito ufficiale e gli store più popolari, al prezzo di 799 yuan (circa 110€).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il