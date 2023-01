In arrivo una nuova Chromecast con Google TV

In queste ore sono emerse online nuovi indizi che fanno pensare all'arrivo di un nuovo Chromecast equipaggiato con Google TV. Il dispositivo che rende smart qualsiasi televisione è già disponibile in due versioni differenti, ma è probabile che nelle prossime settimane vedremo arrivarne una terza.

Nuove tracce scoperte in Google Home: in lavorazione una nuova Chromecast?

Con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione Google Home sono comparse le prime tracce di una nuova Chromecast equipaggiata con il sistema operativo Google TV. Se i precedenti modelli venivano indicati con le sigle YTB (Chromecast HD) e YTV (Chromecast con Google TV), nell'applicazione dedicata alla domotica è apparsa per la prima volta anche la YTC, con chiari riferimenti all'utilizzo del sistema operativo dedicato alle smart tv.

Avendo già portato sul mercato le Chromecast in FULL HD e 4K (aggiornata recentemente ad Android 12), è possibile che questa volta Google stia lavorando ad un nuovo dispositivo di fascia alta, piuttosto che di fascia bassa. Una poche pecche dell'attuale lineup di stick TV di Big G è la poca disponibilità per lo storage: uno dei cambiamenti che potrebbero arrivare con la nuova Chromecast, oltre ad un collegamento USB-C per l'utilizzo di accessori compatibili.

