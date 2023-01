Moto G13 e G23: caratteristiche e prezzi dei nuovi medio gamma Motorola

Motorola si prepara a rimpolpare la fascia media del mercato Global con una sfilza di dispositivi. Ora si aggiungono anche altri due modelli, Moto G13 e G23, protagonisti di un corposo leak che svela specifiche e prezzi. Ecco che cosa ci aspetta dai prossimo dispositivi del brand.

Motorola Moto G13 e G23: trapelano specifiche e prezzi per il mercato Global

Motorola Moto G23

Entrambi gli smartphone sono stati già protagonisti di indiscrezioni nel corso delle settimane passate. Non mancano i primi render ufficiosi, che mostrano un design ampiamente collaudato (con una fotocamera principale inserita in un modulo rettangolare ed un punch hole frontale). Le ultime novità riguardano in particolar modo il prezzo: Motorola Moto G13 dovrebbe debuttare a 159€ mentre il modello Moto G23 arriverà a 199€.

Saranno presenti tre colorazioni (blu, grigio e bianco) mentre dovremmo avere un'unico taglio di memoria da 4/128 GB.

I due smartphone avrebbero dalla loro un chipset octa-core ed uno schermo da 6.5″ con risoluzione HD+. G13 sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 20W mentre per G23 dovremmo avere il supporto alla ricarica da 33W. Per il comparto fotografico si parla di un sensore principale da 50 MP.

Come segnalato anche in apertura, questi non sono gli unici medio gamma previsti per il mercato Global: di recente sono trapelati anche tutti i dettagli sui prossimi G53 e G73.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il