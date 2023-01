Moto G53 e G73 in arrivo Global: un leak svela tutto

Aggiornamento 19/01: ancora più informazioni e immagini ci permettono di scoprire del tutto Moto G53 e G73. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Un corposo leak svela tutto sui prossimi medio gamma Motorola in arrivo per il mercato Global, ovvero Motor G53 e G73. Il primo modello è stato già annunciato in Cina, quindi non ha segreti, mentre il secondo terminale rappresenta un leggero passo avanti rispetto all'attuale G72. Ecco che cosa sappiamo su entrambi i dispositivi.

Moto G53 e G73 saranno i prossimi Motorola mid-range per il mercato Global

Moto G73

Il prossimo Motorola Moto G73 sarà disponibile nelle colorazioni Meteorite Gray, Lucent White e Midnight Blue, avrà un display LCD da 6,5″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e un punch-hole centrale contenente un sensore frontale da 16 MP. Il dispositivo avrebbe dimensioni di 161,42 x 73,84 x 8,29 mm per un peso di 181 grammi. Il cuore del telefono dovrebbe essere il Dimensity 930, a 6 nm con CPU octa-core fino a 2,2 GHz, GPU IMG BXM-8-256, 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria espandibile tramite microSD, e sarebbe alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica rapida da 30W. Il comparto multimediale comprenderebbe una tripla fotocamera da 50+8+2 MP con ultra-grandangolo e macro, speaker stereo con supporto Dolby Atmos e ingresso mini-jack. Infine, il software sarebbe basato su Android 13 con 1 major update garantito.

Moto G53

Per quanto riguarda invece Moto G53 Global, non sembrano esserci differenze tra la versione internazionale e quella cinese. Il design non cambia nelle tre colorazioni Inc Blue, Pale Pink e Arctic Silver, e in termini di specifiche si prospetta un device accessibile, dotato di uno schermo LCD da 6,5″ HD+ a 120 Hz, mosso dallo Snapdragon 480+ , a 8 nm con CPU octa-core 2,2 GHz, GPU Adreno 619, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria espandibile, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W. Infine, sono previste due fotocamere da 50+2 MP sul retro (con macro) e una selfie camera punch-hole da 8 MP. Anche in questo troveremmo speaker stereo Dolby Atmos, ingresso mini-jack e Android 13 con 1 major update garantito.

