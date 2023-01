Ecco perché Apple ha alzato il prezzo degli iMac

Ieri è toccato agli smart speaker HomePod Mini, mentre oggi è il turno di iMac a subire l'aumento di prezzo da parte di Apple in vari paesi fra cui l'Italia. Il ritocco al rialzo dei costi di vendita non ha interessato soltanto il comparto audio ma anche quello dei suoi PC all-in-one, su cui è stato applicato un rincaro pari al 5% su tutte le varianti disponibili.

Dopo HomePod Mini, anche la gamma iMac aumenta di prezzo: ecco quali modelli

Prima Dopo

Ecco quanto costava acquistare iMac 24″ M1 prima e quanto costa adesso dopo l'aumento di prezzi di Apple:

Modello 8/256 GB con CPU 8-core GPU 7-core

1.499€ prima, 1.579€ adesso

prima, adesso Modello 8/256 GB con CPU 8-core GPU 8-core

1.719€ prima, 1.809€ adesso

prima, adesso Modello 8/512 GB con CPU 8-core GPU 8-core

1.949€ prima, 2.039€ adesso

Questo equivale a un rincaro di 80€ per il modello base e di 90€ per i due modelli superiori. Se nel caso di HomePod Mini il rincaro è “giustificato” dall'attivazione del sensore di umidità e temperatura (che era già presente ma disattivato in alcuni paesi), nel caso di iMac non è ben chiaro ma potrebbe coincidere con il recente lancio dei nuovi MacBook con chip M2 Pro/Max.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il