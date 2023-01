Ecco perché Apple ha alzato il prezzo di HomePod Mini

Poche ore fa Apple ha presentato il nuovo HomePod di seconda generazione, portandolo per la prima volta in Italia, ma c'è una brutta notizia per chi pensava di acquistare HomePod Mini. Al contrario del modello principale di prima generazione, la sua variante Mini era già stata commercializzata nel nostro paese verso fine 2021. Ma con l'avvento del nuovo modello di fascia superiore, Apple ha deciso di aumentare il prezzo della sua variante più compatta.

Apple porta ufficialmente HomePod in Italia ma alza il prezzo di HomePod Mini

Da oggi, quindi, saranno necessari 109€ anziché 99€ per acquistare HomePod Mini dallo store ufficiale e nei negozi Apple, oltre che nei rivenditori che usano il prezzo di listino. Una spiegazione plausibile sarebbe da ricercare nel sensore di temperatura e umidità, che era già presente dentro HomePod Mini ma che Apple ha sbloccato in occasione del lancio del nuovo HomePod; visitando il sito ufficiale, infatti, è ben indicata la presenza del sensore, mentre nella versione archiviata del sito non era elencato da nessuna parte. Ovviamente chi è già in possesso dello smart speaker potrà ricevere l'aggiornamento gratuitamente per abilitare il sensore, ma chi lo acquisterà da adesso in poi si beccherà il prezzo maggiorato.

