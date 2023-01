Prova a vincere OnePlus 11 5G: dimostra di essere un esperto!

Mancano ancora diverse settimane al debutto internazionale del nuovo flagship di OnePlus. Il lancio in Cina è stato un successo ed ora non resta che pazientare fino all'uscita alle nostre latitudini. State aspettando l'ultimo top di gamma e lo desiderate ardentemente? Allora ecco come fare per provare a vincere OnePlus 11 5G: l'unica dote richiesta è essere un vero esperto di Oneplus!

Come vincere Oneplus 11 5G grazie ad un quiz a sorpresa per gli appassionati del brand

La nuova iniziativa promozionale in attesa di OnePlus 11 5G permette di testare le proprie conoscenze relative al brand cinese. Chi dimostra di conoscere migliore OnePlus verrà ricompensato ed avrà l'opportunità di vincere il nuovissimo top di gamma in arrivo il prossimo mese! Ma come fare per partecipare all'iniziativa?

Niente di più semplice: non dovrete far altro che accedere alla pagina dedicata al quiz OnePlus Stan Pop e rispondere alle domande. Dopo aver completato ogni quiz i partecipanti riceveranno dei premi; una volta completati tutti e sei i quiz disponibili, gli utenti vincitori possono partecipare all'estrazione di un OnePlus 11 5G gratuito.

I primi tre quiz sono disponibili dal 9 gennaio e nei successivi tre giorni ne sarà disponibile uno ogni dì. La promozione è valida fino alle ore 11:00 del 14 gennaio 2023. Ogni partecipante può inviare la risposta ad un quiz solo una volta e non è possibile rispondere nuovamente dopo l'invio. Qui trovate tutti i dettagli, termini e condizioni.

Il nuovo OnePlus 11 5G arriverà in versione Global a febbraio: nel frattempo vi ricordiamo che il dispositivo è già ufficiale in Cina e che potrete scoprire tutti i suoi segreti con il nostro approfondimento e il confronto con OnePlus 10 Pro. Inoltre è già disponibile all'acquisto in versione CN: ecco dove comprare il nuovo flagship!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il