CHEFREE lancia la friggitrice ad aria con Smart Cook 8 in 1: -20% in offerta lampo!

Dall'esperienza decennale di Ultenic arriva su Amazon la nuova friggitrice ad aria CHEFREE AFG01, che grazie alla sua griglia elettrica è in grado di cuocere alla perfezione anche la carne più succulenta. Grazie all'offerta lampo di oggi è possibile portarla a casa con uno sconto del 20%!

Dall'esperienza di Ultenic arriva CHEFREE AFG01: friggitrice ad aria da 1650W con griglia elettrica

CHEFREE AFG01 è una friggitrice ad aria con una capienza di ben 6 litri ed una potenza di 1650 W. Questo forno elettrico offre quattro diversi livelli di riscaldamento e cottura (fino a 265°), selezionabili attraverso il display LED touch. Il dispositivo è anche dotato di una funzione grill che combinata alla griglia elettrica consente di cuocere al meglio anche la carne.

La funzione Smart Cook 8 in 1, inoltre, consente di utilizzare le modalità preriscaldamento, frittura ad aria, arrosto, cottura al cartoccio, bistecca, patatine e griglia. La grande capienza del cestello (ben 6 litri come accennato in precedenza) la rende perfetta per le cene in famiglia, con la possibilità di cuocere più alimenti contemporaneamente.

Ultenic, inoltre, è sinonimo di grande qualità: su queste pagine abbiamo già recensito la friggitrice ad aria K10, rimanendo piacevolmente sorpresi dalla sue qualità in termini di cottura e dalle funzionalità smart.

La friggitrice ad aria CHEFREE AFG01 è disponibile su Amazon al prezzo lancio di 175.99€ invece di 219.99€, con spedizione gratuita Prime.

