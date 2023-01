I futuri Samsung Galaxy Watch avranno display microLED

Come gli appassionati tech sanno bene, Samsung non è soltanto smartphone ed elettrodomestici ma si tratta anche di un vero e proprio colosso nella produzione di display. Il prossimo passo avanti potrebbe essere quello di puntare a tutto tondo sugli schermi microLED: i prossimi Samsung Galaxy Watch potrebbero avere dalla loro questa tecnologia e fare da apripista anche per altri smartwatch.

Samsung è al lavoro sui display microLED per i suoi Galaxy Watch (e non solo)

Nelle scorse ore sono arrivate indiscrezioni in merito al futuro di Apple e dei sui indossabili. Cupertino starebbe pensando di produrre i proprio schermi microLED dal 2024, i quali troveranno spazio a bordo dei suoi Apple Watch. In questo modo la casa statunitense mirerebbe a ridurre la dipendenza dagli altri produttori, il tutto introducendo una tecnologia che sembra attirare sempre più l'attenzione dei grandi nomi tech.

Le ultime novità riguardano invece Samsung Display: attualmente la tecnologia microLED trova spazio a bordo dei televisori di fascia alta del brand, ma potremmo essere arrivati ad un punto di svolta. La compagnia asiatica avrebbe dato il via alla realizzazione di schermi microLED per smartwatch.

Ovviamente i primi dispositivi a vantare la novità saranno i futuri Samsung Galaxy Watch: attualmente utilizzano display OLED, i quali vengono utilizzati sia per i propri indossabili che per quelli di altri brand.

Questo cambio di rotta verso la tecnologia microLED potrebbe avere un doppio risvolto positivo: da un lato andare a migliorare gli smartwatch della serie Galaxy (parliamo di schermi più luminosi e sottili, con una migliore resa cromatica ed una maggiore efficienza energetica), dall'altro diventare un fornitore di Apple anche per questa tipologia di pannelli.

In base a quanto trapelato, Samsung Display avrebbe istituito un team dedicato alla tecnologia microLED per smartwatch già alla fine dello scorso anno. Lo sviluppo dovrebbe essere completato entro il 2023, quindi bisognerà pazientare ancora prima di vedere questa soluzione bordo dei Galaxy Watch.

Siete curiosi di sapere di più? Allora eccovi il nostro approfondimento dedicato ai microLED, mini LED e QD-OLED per smartphone!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il