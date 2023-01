Samsung Galaxy S22 Ultra da prendere ADESSO: solo 699€ dallo store ufficiale!

La serie S22 ha debuttato all'inizio dell'anno corrente, riscuotendo parecchio successo per casa Samsung. Oggi, il fratello maggiore del trittico, nonché il più performante tra i tre top di gamma, Samsung Galaxy S22 Ultra torna di nuovo ad un prezzo super, stavolta nella versione 8/128 GB per un'offerta imperdibile: scopriamo i dettagli della promozione.

Aggiornamento 25/01: nuovo prezzo bomba per S22 Ultra. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Il design di Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è da top di gamma e lo si avverte già da una prima occhiata, con bordi arrotondati e cornici dal taglio netto e l'assenza del bumper della fotocamera che vede i sensori del comparto fotografico incastonati nella back cover come pietre preziose.

Il display dello smartphone è un Dynamic AMOLED 2x da 6.8″ Quad HD+ (1440 x 3080) con tecnologia LTPO, refresh rate adattivo fino a 120 Hz, profondità del colore a 24 bit, luminosità a 1750 nit e supporto per la S Pen. Ad ulteriore protezione dello schermo troviamo il Gorilla Glass Victus+ ed integrato nel display un sensore ID ad ultrasuoni. Completa il cerchio la certificazione IP68.

Il processore all'interno del Galaxy S22 Ultra è il chipset Octa-core Exynos 2200 con CPU ARMv9 da 2.8 GHz e GPU Samsung Xclipse 920 con architettura RDNA2. Ad esso si abbinano 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di spazio d'archiviazione ed una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica a 45W e ricarica wireless a 15W.

Il comparto fotografico si compone di un sensore principale da 108 MP, il Samsung Isocell HM3, affiancato da un ultrawide da 13 MP, un tele 3x ed un periscopico 10x, quest'ultimi entrambi da 10 MP. Il software a bordo di Galaxy S22 Ultra è Android 12 con Material U e One UI 4.1. Tra le feature aggiuntive del top di gamma abbiamo Samsung Pay con supporto NFC, connessione 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct e Bluetooth 5.2.

Lo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra è in offerta, ricordiamo nella versione 8/128 GB, nello store ufficiale al prezzo scontato di 699€: approfittatene ora perché si tratta di una cifra assurda!

