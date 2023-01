Trasforma casa in un cinema con lo schermo Xiaomi Fengmi per proiettori laser da 100″

Se avete sempre sognato di trasformare il vostro salone in un vero e proprio cinema, questo schermo da 100″ per proiettori laser firmato Fengmi, brand di Xiaomi YouPin, vi aiuterà a realizzare il vostro desiderio. Grazie ad un codice sconto su Banggood è possibile risparmiare quasi 900€ sull'acquisto!

Formovie Fengmi da Xiaomi YouPin è uno schermo arrotolabile da 100″ per proiettori laser. Questa particolare struttura può essere montare a muro con una cornice di metallo di soli 9 millimetri, offrendo un rapporto screen-to-body del 98.2%.

Grazie a questo schermo è possibile visualizzare le immagini di un proiettore laser come fosse una vera e propria TV da ben 100″, senza dover sfruttare il classico muro bianco che spesso può creare fastidio alla visione e alla resa dei colori.

Lo schermo per proiettori laser Xiaomi Fengmi è disponibile su Banggood al prezzo di 365.6€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

