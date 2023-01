ALLDOCUBE GT Book con 12/256 GB e Windows 11, ora a 260€: imperdibile!

Dopo un debutto scoppiettante, ALLDOCUBE GT Book torna di nuovo in offerta con codice sconto. Il notebook economico ma con poche rinunce, ottimo per chi certa un terminale ad un prezzo onesto, è disponibile ancora una volta a prezzo super, con Windows 11 già installato e diventa ancor più interessante!

Aggiornamento 13/01: il notebook low budget torna in offerta ad un nuovo minimo. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

ALLDOCUBE GT Book torna in offerta su Banggood con codice sconto e Windows 11 già installato

In termini di specifiche, ALLDOCUBE GT Book ha portato con sé una ventata di novità per quanto riguarda il panorama dei notebook low cost. Il terminale adotta un display IPS con cornici ottimizzate, una soluzione 3K (3000 x 2000 pixel) da 14″ e rapporto in 16:9; il corpo è realizzato in alluminio, con uno spessore contenuto ed un peso di 1.35 Kg.

La tastiera edge-to-edge è retroilluminata, mentre il touch ampio permette di navigare senza intoppi. Il cuore del laptop è il nuovo processore Intel N5100 con tecnologia Jasper Lake: si tratta di una soluzione a 10 nm con turbo boost fino a 2.8 GHz, scheda UHD Graphics fino a 800 Hz, 12 GB di RAM LPDDR4X da 2933 MHz e 256 GB di storage SSD. Presente all'appello un ingresso per le schedine microSD.

Lato connettività abbiamo il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 4.2, per la massima stabilità e velocità. La batteria è un'unità da 16.000 mAh con ricarica rapida da 36W. Completano il quadro una fotocamera da 1 MP e varie porte che vedete nell'immagine in basso. Ciliegina sulla torta, vi segnaliamo che si tratta di una nuova versione, stavolta con Windows 11 già installato (in versione Global). E se volete saperne di più, eccovi la nostra recensione.

