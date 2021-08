Recensione Alldocube GT Book: il laptop (quasi) perfetto a meno di 320 euro!

Andando a scavare un po' più nel profondo del nostro ricco sito web troverete sicuramente qualche recensione di notebook e, più in generale, PC portatili. Non abbiamo mai perso occasione di parlarvene e, quasi sicuramente, non ne perderemo anche in futuro. Dando uno sguardo ad alcuni di questi prodotti, però, noterete una cosa in particolare: la maggior parte di essi monta al proprio interno un hardware piuttosto datato. E questa è una considerazione che vale sulla base del fatto che nel momento in cui abbiamo stilato la recensione la CPU, così come altre componenti, erano uscite sul mercato già diversi anni prima. Siamo sempre curiosi, però, di portarvi prodotti di questo tipo, così come dispositivi ancora più aggiornati come il nuovo Alldocube GT Book. Che ci crediate o no, infatti, al suo interno monta un Intel Celeron uscito proprio quest'anno (Q1 del 2021). Malgrado tale aspetto, però, quello che ogni utente vuole è velocità e facilità d'uso, caratteristiche che nel quotidiano fanno davvero la differenza. Scopriamo insieme, quindi, se questo prodotto rientra all'interno di questa categoria di notebook. Restate con noi e date un'occhiata alla nostra recensione completa.

Recensione Alldocube GT Book

Unboxing

Devo ammettere che la confezione di vendita, in cartone riciclato, non offre nulla di nuovo alla vista rispetto ad altri modelli concorrenti. Anche a livello di dotazione, poi, siamo più o meno sullo stesso livello, offrendo i seguenti accessori:

Alldocube GT Book;

alimentatore da parete, con presa cinese (non è presente alcun adattatore in confezione);

cavo USB/USB Type-C per la ricarica;

breve manuale delle istruzioni.

Design & Materiali

Volendo fare un confronto con altri prodotti concorrenti questo dispositivo è quello realizzato meglio, soprattutto sotto certi aspetti. Dandogli un'occhiata più da vicino, infatti, è chiaro come l'azienda abbia saputo combinare bene la plastica con l'alluminio, non avvertendo quasi la differenza tra una e l'altra superficie. Vi segnalo, in ogni caso, come probabilmente solo il retro del display è di alluminio. Malgrado tutto ciò, comunque, credo che il brand si sia impegnato in particolar modo per offrire ai propri clienti un'esperienza di buon livello. Oltre alla parte hardware, che analizzeremo dopo, qui trova sede un display con cornici sottili ed una tastiera che anche nei momenti più concitati riesce a soddisfare. Non mancano, poi, dimensioni piuttosto contenute, attestandosi su 207 x 323 x 17 mm e con un peso di circa 1,35 Kg. Se pensate che sia troppo pesante, non preoccupatevi: si può portare tranquillamente in giro senza ripercussioni, in maniera comoda e veloce.

Discostandosi un po' da altri modelli simili, venduti da brand concorrenti, questo terminale propone poche porte legate alla connettività, ma non è tutto. A bordo, infatti, troviamo come sempre un ingresso USB 3.0 ed una porta per microSD, mentre sul frame opposto risiedono il foro per l'alimentazione, un microfono e l'ingresso USB Type-C. Ed è proprio quest'ultima componente che non vediamo spesso su prodotti del genere, definiti low-cost. Ci fa piacere, quindi, che Alldocube abbia pensato per una volta anche alla praticità e, soprattutto, all'immediatezza. Notiamo, poi, una webcam sulla parte frontale, proprio in corrispondenza della cerniera, così come un ulteriore microfono aggiuntivo proprio davanti ad essa.

Dando uno sguardo sulla parte inferiore, quella che poggia a terra, vediamo come l'azienda abbia aggiunto quattro pratici gommini, coadiuvati dalla presenza di altri due stessi elementi posti sulla cerniera centrale. Grazie ad essi, quindi, si riesce a godere di una sicurezza e di una visione migliore quando si inclina il display, dando quasi la sensazione di trovarsi di fronte ad prodotto premium. C'è molta cura dei dettagli e a livello costruttivo non ho assolutamente nulla da dire di negativo, ad eccezione di un unico fatto: sulla parte alta del display, a sinistra, si intravede un difetto del pannello LCD. Avrei preferito non notare tale errore, ma in effetti è abbastanza significativo.

Tastiera & Trackpad

Dimensioni compatte e leggerezza, sono questi i punti a favore di Alldocube GT Book. Se della seconda caratteristica è vero solo in parte, la prima è dovuta principalmente dalla presenza di una tastiera ridotta al minimo. Non c'è il classico tastierino numerico e tutto si riduce ai classici tasti che troviamo solitamente sui notebook dalle dimensioni meno generose. Vi segnalo solo che, purtroppo, il layout è americano, una problematica che può essere risolta solo con l'abitudine all'utilizzo di tale sistema o, più semplicemente, con qualche apposito sticker per le lettere accentate. Dalla sua parte, però, devo anche dire che la distanza tra i vari tasti è adatta anche ad una scrittura piuttosto veloce, con una corsa non troppo profonda. Lavorare di sera, poi, non sarà mai stato così facile, potendo sfruttare i tre livelli di retroilluminazione della tastiera stessa.

Se da un lato la tastiera, dunque, si dimostra essere piuttosto comoda, dall'altra parte il trackpad perde qualcosa in termini di ergonomia. Questa sezione, infatti, è abbastanza risicata e la superficie di tale componente non permette una grossa escursione. Si sviluppa più in lunghezza che in altezza, dunque talvolta tale forma potrebbe creare qualche leggero problema in fase di navigazione. Resta il fatto, in ogni caso, che il feedback è buono, anche se non entusiasmante. Non si perdono troppi colpi ma talvolta la digitazione risulta essere un po' legnosa.

Display

Ad occupare tutta la parte frontale trova sede un display LCD IPS da 14,1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e aspect ratio di 16:9. Dunque, si tratta di un pannello piuttosto standard, che non punta a stupire all'interno di questo mercato. Vediamo, quindi, come i colori sono abbastanza ben tarati, con bianchi che comunque tendono al blu e neri poco profondi. Gli angoli di visuale, inoltre, non sono affatto male, salvo poi constatare una luminosità massima forse non all'altezza delle aspettative.

Anche se la superficie del display è opaca i riflessi sono visibili e disturbano non poco la visualizzazione dei vari contenuti a schermo. Resta ugualmente un prodotto valido per lavorare in esterna, a meno di non trovarsi proprio a tiro dei riflessi del sole. Diciamo, però, che proprio in ambito lavorativo mi sarei forse aspettato qualcosa in più dalla cerniera, che permette di inclinare lo schermo di meno di 120°. Non è semplice, quindi, mantenere il notebook sulle gambe durante le sessioni di scrittura più concitate, costringendoci ad avere sempre a disposizione una comoda superficie d'appoggio. Apprezzo tantissimo le cornici laterali molto ridotte che impreziosiscono il dispositivo e ne danno maggior carattere, quasi dando l'impressione di trovarsi di fronte ad un prodotto molto più costoso.

P.S. Non vale per tutti, ma l'unità da noi ricevuta ha rivelato un piccolo difetto del display, sulla parte alta, che comunque non ne ha alterato l'esperienza nell'utilizzo di tutti i giorni.

Hardware & Prestazioni

Alldocube GT Book si dota di un processore quad-core Intel Celeron N5100, uscito nel Q1 2021 e caratterizzato da una frequenza di clock base pari a 1,10GHz e turbo boost fino a 2,80GHz. Questa componente è stata realizzata con processo produttivo a 10nm e permette di supportare tranquillamente 12GB di RAM LPDDR4x da 2933MHz e un SSD da 256GB. Completa l'intero pacchetto hardware una GPU Intel UHD Graphics da 800MHz che, ovviamente, è preposta alla gestione di tutta la parte grafica del notebook.

Questa è una macchina che può realmente soddisfare anche i più esigenti in termini di prestazioni. Non voglio, però, che qualcuno fraintenda queste mie parole, quindi è giunta l'ora di spiegarmi meglio. Nel corso di questi intensi giorni di test ho utlilizzato questo notebook per tutte le varie attività che svolgo quotidianamente, sostituendo il mio MacBook Pro. Devo dire, dunque, di essere rimasto sorpreso da alcune performance espresse dal prodotto, soprattutto con le applicazioni che richiedono uno spunto in più. Con Adobe Premiere, ad esempio, sono riuscito a montare un intero video di circa 8 minuti in 1080p aggiungendo qualche effetto ed inserendo pochi filtri colore, senza troppi problemi. Fin all'ultimo istante, poco prima dell'esportazione, ho potuto navigare tranquillamente all'interno del progetto senza alcun ritardo e potendo gestire in ogni momento la timeline. Ma non solo.

Mi sono dilettato anche nella modifica di qualche foto su Photoshop, a livello basilare, così come nella scrittura di questa recensione su WordPress e nella visione di video, film ed anche serie TV su Netflix e Amazon Prime Video. Con la diagonale di schermo a disposizione, dunque, non è poi così difficile eseguire tutte queste operazioni, potendo contare su un hardware in grado di far girare bene anche file in 4K salvati in locale. Tutti i vari file di test, con differenti caratteristiche, non hanno minimamente sofferto di alcun problema. Voglio spezzare, poi, una lancia a favore di questa macchina in ambito gaming che, sebbene non sia in grado di offrire ottime performance su un gioco come Fortnite, si comporta abbastanza bene con tutti gli altri titoli un po' più leggeri. Come si evince anche dai test che trovate nella sezione qui sotto, la gestione della CPU è abbastanza discutibile dato che il fenomeno del thermal throttling sembra essere una costante. Devo anche dire, però, che nell'utilizzo quotidiano non si avverte nessun rallentamento evidente e nessun altro tipo di criticità a livello di performance.

Benchmark

Software

Windows 10 Home è la versione software che è stata scelta per questa macchina, portando con sé tutti i vantaggi di un sistema di questo tipo. Come su altri dispositivi concorrenti, quindi, anche qui possiamo scaricare nuove app dal Microsoft Store o sfruttare, nel caso in cui se ne senta la necessità, le gesture di Windows. Sono presenti, poi, tutte le applicazioni principali e le impostazioni, così come sono state pensate dall'azienda della Silicon Valley.

Arrivano periodicamente i vari aggiornamenti che, un passo alla volta, migliorano le performance, la sicurezza e le funzionalità del prodotto. La licenza di Windows è già attiva, quindi potete fin da subito lavorarci sopra.

Audio & Connettività

Alldocube non ha badato a spese, includendo all'interno del pacchetto connettività anche il Wi-Fi 6. Al di là di tale aspetto, però, devo dire che la ricezione è buona ma, da un certo punto di vista, non del tutto eccezionale. Diciamo che a fronte di tale caratteristica mi sarei aspettato di più, soprattutto quando ci si trova ad una certa distanza dal proprio modem/router. Malgrado questo appunto, è possibile ugualmente navigare in tutta tranquillità quando ci si trova a casa, così come in esterna, potendo sfruttare tutta la banda a disposizione. Non manca, inoltre, il Bluetooth 5.1 che può sicuramente tornare utile per la connessione di varie periferiche come le cuffie auricolari senza fili.

Come detto già all'inizio, qui non mancano alcune importanti porte come la USB Type-C ed il jack audio da 3,5mm. Oltre questo, poi, l'azienda ha pensato bene di dotare tale unità di una webcam interna, posizionata proprio sulla cerniera centrale, da 1MP. Non esprime una gran qualità, soprattutto in assenza di sufficiente luce, potendo comunque risultare utile in qualche videochiamata di lavoro o, più semplicemente, di piacere.

Sinceramente mi sarei aspettato una qualità più bassa a livello audio ma, a differenza delle iniziali aspettative, il suono espresso dai due speaker posti in basso è di buon livello. C'è da fare solo un piccolo appunto: le due unità si trovano proprio in basso, sul retro del dispositivo, dunque il suono viene subito smorzato quando si appoggia il prodotto su qualche superficie.

Autonomia

All'interno di questo notebook si nasconde una batteria da 5.000 mAh. Questa unità mi ha permesso, con un utilizzo piuttosto stressante, di raggiungere quasi 3 ore e 30 minuti di utilizzo continuo. Si tratta di un'autonomia non proprio eccezionale per un prodotto del genere ma devo considerare il fatto che nel corso di tali giornate ho dato libero sfogo alla fantasia, sfruttando molto Adobe Premiere, YouTube, tutto il pacchetto Office e tanto altro. Con un utilizzo più blando, dunque, è possibile sicuramente superare anche 4 ore di lavoro, mantenendo però una luminosità dello schermo bassa e non attivando la retroilluminazione della tastiera.

Grazie all'alimentatore presente in confezione da 12V/3A è possibile passare da circa il 10% al 100% in poco meno di 2 ore e 30 minuti.

Prezzo & Conclusioni

Alldocube GT Book attualmente viene venduto su Banggood al prezzo di circa 315 euro.

Al netto di tutte le varie considerazioni che abbiamo fatto nel corso di questa recensione credo che questo notebook sia perlomeno meritevole di attenzione da parte degli utenti. E non solo di quelle persone che magari cercano un PC da utilizzare in casa che sia più comodo di quello fisso che già possiedono, ma anche per coloro che vogliono spingersi oltre elaborando qualche foto delle vacanze, realizzando qualche breve video o scrivendo articoli per lavoro. Non si tratta, insomma, di un prodotto con cui tenere solo la contabilità familiare. Diciamo che può essere sfruttato proprio come prima macchina all'interno di un contesto casalingo, tenendo sempre presente che non si tratta di un terminale da gaming o di un dispositivo votato esclusivamente alla multimedialità. Per tutte queste caratteristiche credo che sia necessario volgere lo sguardo su qualche altro prodotto, magari più prestante e, dall'altro lato, anche più costoso.

