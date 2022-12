Grande novità di Xiaomi: ecco l’estrazione del testo dalle foto

Ve l'avevamo anticipato qualche mese fa, e adesso è realtà: Xiaomi sta introducendo il riconoscimento e l'estrazione del testo dalle foto all'interno della MIUI. In questi giorni avremmo dovuto assistere al debutto di quella MIUI 14 che avrebbe accompagnato l'esordio della serie Xiaomi 13, ma così non è stato. Una delle principali novità introdotte con il major update MIUI sarà proprio questa nuova funzione all'interno della Galleria, ma dovremo attendere prima di scoprire ufficialmente la nuova edizione della UI cinese.

L'estrazione del testo dalle immagini sta arrivando nella MIUI di Xiaomi

Nel mentre attendiamo di assistere al lancio di Xiaomi 13 e MIUI 14, la compagnia ha deciso di agire in anticipo e rilasciare questa novità già a bordo della MIUI 13. Questo grazie all'aggiornamento dell'app Galleria, giunta alla sua ultima versione cioè la V3.5.1.0-2061ff1a, all'interno della quale è presenta la possibilità di estrarre le parti testuali dalle immagini presenti nel rullino fotografico. Non soltanto le foto scattate con lo smartphone, quindi, ma anche screenshot, immagini ricevute via messaggio, salvate da social, browser e così via. Basta tenere premuto sull'immagine per poter selezionare il testo ed effettuare le classiche operazioni di copia/incolla.

Pur non avendo ancora presentato ufficialmente la MIUI 14, la nuova versione della Galleria di Xiaomi è già stata rilasciata ed è possibile utilizzarla sugli smartphone con MIUI 13. Tuttavia, per il momento pare che questa nuova funzione sia utilizzabile unicamente sulle ROM China, dato che la controparte Global non è ancora stata altrettanto aggiornata. Ho testato la nuova app Galleria su Redmi Note 10 Pro con MIUI EEA e non funziona, ma potete provare voi stessi sul vostro modello.

Scarica MIUI Galleria V3.5.1.0-2061ff1a

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il