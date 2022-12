OPPO Xmas Days: offerte e sconti su TUTTO il catalogo per il Natale!

A partire da oggi e fino al prossimo 23 dicembre, potrete acquistare un nuovo smartphone o altri dispositivi OPPO ad un prezzo scontato del 20%, grazie alla nuova incredibile promo OPPO Xmas Days! Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo!

OPPO lancia le offerte di Natale con sconti su tutto il catalogo

Con gli OPPO Xmas Days, potete usufruire di uno sconto del 20% su tutti gli smartphone ed i prodotti IoT presenti in catalogo! Le offerte sono davvero vantaggiose e vi permettono di fare qualche bel regalo di Natale risparmiando un bel po' di soldini.

Qualche esempio? OPPO Reno8 sarà disponibile a 479,99€ al posto di 599,99€, mentre Find X5 Pro è acquistabile a 959,99€ invece di 1299,99€ e Find X5 Lite al prezzo di 359,99€ anziché gli originali 499,99€.

Altri prodotti in offerta sono gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro scontati a 63,99€, ed anche lo smartwatch OPPO Watch Free, in promozione a 47,99€ invece di 99,99€. Nel weekend, poi, le offerte si fanno ancora più vantaggiose: i prossimi 10 e 11 dicembre e 17 e 18 dicembre, con la OPPO Xmas Weekend si potrà usufruire della spedizione gratuita per ordini superiori a 20€ e di uno sconto extra di 10€ sull’acquisto di Find X5 o Find X5 Pro.

Queste sono solo alcune delle offerte OPPO per il Natale. Per scoprirle tutte e procedere con gli acquisti, date un'occhiata allo Store ufficiale! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa OPPO(e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

