Samsung Galaxy A52s, A22 e A13: arrivano One UI 5.0 e Android 13

Prosegue in maniera molto prolifica la politica di aggiornamento di Samsung, che sta portando la nuova One UI 5.0 basata su Android 13 anche su Galaxy A52s, A22 5G e A13 5G. Di tutto il catalogo di modelli che riceveranno l'ultimo major update, buona parte dei modelli in circolazione hanno ricevuto l'aggiornamento o lo stanno ricevendo in queste settimane, ponendo la compagnia coreana come la più reattiva quando si parla di rilasciare gli aggiornamenti.

Continua l'opera di aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 sui vari smartphone Samsung

Quello della One UI 5.0 è un aggiornamento piuttosto corposo e ricco di novità: cambia l'estetica, fra nuove icone, animazioni ed effetti vari, ma anche notifiche, schermata di blocco, Routine, widget impilabili, gesture per multitasking, compatibilità con Chromecast, fotocamera e editor della Galleria, estrazione testo dalle immagini, tastiera, Samsung DeX, multi-lingua, nuova dashboard di Sicurezza, timer multipli e altro ancora: le trovate tutte nell'articolo dedicato.

Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy A52s 5G, A22 5G e A13 5G, con il roll-out di One UI 5.0 e Android 13 che è partito anche in Europa. Potete verificare se vi sia arrivato l'update controllando direttamente nel menu Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il