Lenovo YOGA Paper, il tablet e-ink simile ad una tavoletta grafica e un e-reader

Lenovo ha finalmente lanciato YOGA Paper, un nuovo tablet e-ink che promette di rivoluzionare il settore e che offre compatibilità multipiattaforma. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Andiamo!

Design e specifiche tecniche

Il nuovo tablet E-Ink di Lenovo si pone a metà strada tra l'essere un e-reader, una tavoletta grafica ed un tablet. La sua caratteristica principale, infatti, è lo schermo e-ink da 10.3″ che restituisce un'esperienza molto simile a quella della carta: se dovesse capitarvi di leggere un documento, vi sembrerà di star sfogliando le pagine di un vero libro; se doveste aver bisogno di appuntare qualcosa, vi sembrerà di star scrivendo su un foglio di carta.

Oltre a regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale, Lenovo Yoga Paper offre la possibilità di regolare la temperatura del colore per un'esperienza di lettura e scrittura ottimizzata.

Il dispositivo presenta un corpo sottile e leggero (appena 5.5 mm di spessore), cornici sottili su tre lati e una più spessa a sinistra, una scelta pensata per offrire una più facile presa del tablet sia da parte dei mancini che dai destrorsi.

Il tablet e-ink di Lenovo è compatibile con uno stilo, e ciò contribuisce a rendere l'esperienza di scrittura/disegno a mano ancora più piacevole, mentre una serie di funzionalità rendono questo dispositivo un ottimo alleato per la produttività. Ad esempio, c'è una modalità a schermo diviso con una metà che funziona indipendentemente dall'altra; oltre 70 modelli per prendere appunti; la registrazione di una conferenza e la riproduzione di note o la conversione della scrittura a mano in testo insieme a semplici opzioni di condivisione.

Per quanto riguarda il pennino integrato, questo offre 4096 livelli di sensibilità alla pressione e include nove tipi di stili, come penna calligrafica, pennello, matita e penna stilografica, che aiutano nella creazione digitale di livello professionale. Lo stilo è estremamente reattivo con una latenza di soli 23 ms.

Oltre ciò, il dispositivo offre compatibilità multipiattaforma: ciò significa che l'utente può essere in grado di inviare i propri appunti e i propri disegni ad altri dispositivi Windows, iOS e Android.

Lenovo Yoga Paper E-Ink – Disponibilità e prezzi

Lenovo Yoga Paper E-Ink è in pre-ordine in Cina al prezzo di 2.699 yuan, che corrispondono a circa 370€ al cambio. Al momento non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

