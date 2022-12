Schermo in zaffiro: funziona veramente sugli smartwatch?

Lo schermo in zaffiro è una caratteristica che trova spazio raramente nel mondo degli smartphone ma che è più facile da trovare quando si ha a che fare con gli smartwatch. Certo, abbiamo visto alcuni smartphone Huawei, vivo e Zopo dotarsene, ma si tratta di casi isolati che ricoprono una percentuale prossima allo zero nel mercato globale odierno. Al contrario, nella categoria degli indossabili troviamo esponenti di spicco come Apple Watch Ultra, Samsung Galaxy Watch 5 e Garmin fēnix 7 che hanno uno schermo più pregiato della media.

Ecco quanto può essere resistente uno schermo in zaffiro su uno smartwatch

Avere uno schermo in zaffiro è un vantaggio considerevole, sia che si parli di smartwatch che di un qualsiasi dispositivo elettronico dotato di un display. Anziché affidarsi al vetro tradizionale, utilizzare questo tipo di materiale fa sì che vi sia una resistenza maggiore ai graffi, così come avviene con la ceramica per il retro degli smartphone. Tuttavia, bisogna sempre fare attenzione ai claim delle aziende, perché non sempre lo zaffiro può essere utilizzato in maniera adeguata. In passato, infatti, Apple affermava di utilizzare vetri in zaffiro per proteggere la fotocamera posteriore, salvo poi verificare che avesse lo stesso grado di resistenza ai graffi del normale vetro.

Fortunatamente per i consumatori, per il vetro installato a bordo del nuovo Apple Watch Ultra è stato effettivamente utilizzato un zaffiro più “puro”: testandolo sulla scala di Mohs, i graffi compaiono non al livello 6/7 bensì al livello 8 della scala di Mohs. Si comporta in maniera lievemente migliore Samsung Galaxy Watch 5, ma è Garmin fēnix 7 quello che risulta più resistente ai graffi, sempre al livello 8 ma in maniera più netta.

