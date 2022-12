Tanti mid-range Samsung ricevono One UI 5.0 e Android 13

Da quando è partito il primo roll-out, quasi non passa giorno senza che Samsung rilasci l'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 per i suoi modelli di smartphone e tablet. Buona parte del suo catalogo ha già ricevuto o sta ricevendo il major update, e adesso è arrivato il turno di molteplici modelli che compongono la fascia medio/bassa della compagnia sud-coreana.

L'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 arriva sui vari modelli Galaxy A di Samsung

Non solo top di gamma e fascia alta, perché fra i nuovi modelli Samsung aggiornati troviamo anche Galaxy A51, A42, A23 sia 4G che 5G e A22 in versione 4G, che si va così ad aggiungere a quell'A22 5G già aggiornato in precedenza. Inoltre, nell'elenco figura anche M22, con anche la famiglia economica Galaxy M che ha ricevuto in buona parte l'ultimo aggiornamento dell'azienda.

L'aggiornamento sta partendo in varie parti del globo, Europa e Italia compresa, e potete controllare se vi fosse arrivato andando nel menu Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa. Parliamo di un aggiornamento piuttosto interessante, dato che fra le novità della One UI 5.0 troviamo modifiche per estetica, animazioni, gesture, widget, icone, Routine, fotocamera e editor fotografico, estrazione testo dalle immagini e altro ancora: trovate tutto nell'articolo dedicato.

