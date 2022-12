Amazfit GTS 2 New Version scende a 79€ con doppio coupon e spedizione EU!

Gli indossabili di Huami sono ormai diventati sinonimo di qualità ed efficienza, una scelta quasi obbligata per chi punta ad uno smartwatch performante ed economico. Amazfit GTS 2, modello intramontabile, torna in versione 2022 (New Version): ancora una volta la scelta perfetta per chi cerca un wearable completo e compatto, ora ad un prezzo super con codice sconto!

Amazfit GTS 2 New Version (2022) è da non perdere a questo prezzo: uno smartwatch bello ed economico!

Già guardandolo nel design, ci rendiamo conto che lo smartwatch Amazfit GTS 2 New Version (2022) è un prodotto di ottima fattura, grazie al display AMOLED da 1.65″ (348 x 442 pixel) simil-curvo con effetto 3D, la cassa in alluminio rettangolare ed l'elegante cinturino in silicone che dona anche un effetto sport all'orologio.

Ma anche al suo interno il GTS 2 di Huami è un prodotto di qualità, come possiamo vedere anche nella recensione, partendo dal supporto all'assistente vocale integrato Alexa, lo storage dedicato alla musica, la possibilità di personalizzare le Watch Face con tanto di Always-on Display, ma anche il monitoraggio della salute, grazie al Bio Tracker, oltre alla misurazione dell'ossigeno nel sangue, alla frequenza cardiaca H24, il sistema PAI, indicatore del sonno, il livello di stress e tanto altro ancora.

Ma cosa cambia con questa versione 2022? Fondamentalmente si tratta della stessa operazione avvenuta con il modello GTS 2 Mini: Huawei ha deciso di riproporre un dispositivo di successo, con una produzione più recente ed una colorazione inedita (Pink in questo caso). Le caratteristiche e le specifiche sono le stesse del modello base.

Amazfit GTS 2 New Version (2022) arriva su AliExpress ed è in offerta con doppio codice sconto: uno lo trovate nel box in basso, mentre nella pagina del prodotto è necessario anche applicare il coupon venditore (lo trovate subito sotto il prezzo). In questo modo il dispositivo scende a 79€, con spedizione gratis dall'Europa.

