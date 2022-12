Realme UI 4.0 sta arrivando: ecco la data ufficiale

Di tutti i major update che stanno arrivando con Android 13, quello della Realme UI 4.0 si sta rivelando il più ambiguo e degno di dubbio. Era agosto quando Realme iniziava a menzionare ufficialmente la versione 4.0 della sua interfaccia, anticipandone la presentazione che la stessa azienda aveva programmato per settembre. Tuttavia, l'aggiornamento ad Android 13 è arrivato e, mentre la stessa OPPO così come OnePlus e vivo hanno presentato le proprie nuove UI, Realme ha nicchiato. Lo dimostra il fatto che i primi smartphone aggiornati ad Android 13 lo abbiano inspiegabilmente fatto basandosi ancora sulla Realme UI 3.0.

Realme conferma la data ufficiale di presentazione della nuova Realme UI 4.0

Il perché la Realme UI 4.0 stia faticando a essere lanciata non è dato saperlo con esattezza, ma le opzioni sono sostanzialmente due. La prima, quella più negativa, è che Realme abbia avuto problemi nello sviluppo del software e si sia trovata costretta a rimandare i programmi iniziali. La seconda, invece, è che abbia attesa il lancio dei nuovi smartphone di punta per inaugurarla.

Abbiamo infatti assistito all'iniziale lancio asiatico della serie Realme 10, a cui sta per seguire quello Global che porterà i nuovi telefoni anche in India e in occidente. E sarà proprio l'8 dicembre, giorno di presentazione Global della serie Realme 10 Pro, che avrà luogo anche il disvelamento della Realme UI 4.0, inizialmente fissato per il 17 novembre ma poi rimandato alla nuova data.

We are officially rolling out realme UI 4.0 with our upcoming #realme10ProSeries5G . The new operating system aims to enhance 4 critical areas – design, interaction, fluidity, & security to ensure a seamless user experience. pic.twitter.com/CS4gqiEeq0 — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) December 6, 2022

Tuttavia, non ci vuole un investigatore privato per sapere come sarà fatta la Realme UI 4.0: salvo sorprese inaspettate, l'aggiornamento sarà molto simile a ColorOS 13 e OxygenOS 13, dati i forti legami fra i tre marchi. Se invece foste curiosi di sapere come sarà Realme 10 Pro+, beh, anche in quel caso sappiamo praticamente tutto del nuovo smartphone di punta per la fascia media di Realme.

