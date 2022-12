Recensione Proscreencast SC01: il mirroring di smartphone e tablet non è mai stato così semplice

Vi sarete sicuramente trovati, almeno una volta nella vita, con la necessità di trasmettere il contenuto del vostro cellulare ad una TV, a un monitor o, magari, ad un proiettore. E sì, lo so, ormai la stragrande maggioranza di questi dispositivi integra il WiFi e la compatibilità con almeno uno dei tantissimi protocolli di mirroring a disposizione. Ma non proprio tutti in realtà.

Mi viene da pensare allo scenario di un ufficio, in cui magari si può avere la necessità di mostrare una presentazione, oppure un luogo in cui non è disponibile la connessione WiFi per effettuare il casting o, ancora, potrebbe capitare di avere la necessità di trasmettere il contenuto di un dispositivo mobile ad un monitor da computer che, ovviamente, non dispone di questa possibilità.

Ed è per rispondere a questo tipo di esigenze che Proscreencast ha prodotto il suo SC01: un piccolo dongle HDMI 4k a 60 HZ, compatibile con la tecnologia HDR e caratterizzato da una latenza molto bassa. Può essere utilizzato con Android, macOS, iOS, Windows e ChromeOS tramite Miracast, Airplay e DLNA e supporta anche la modalità verticale. E sono proprio la bassa latenza e la modalità portrait che lo rendono molto più dinamico rispetto a tutti i suoi altri competitor.

Recensione Proscreencast SC01: mirroring a bassa latenza e (anche) in verticale

Unboxing

Il Proscreencast SC01 arriverà con una scatola in cartone di colore bianco, al cui interno sono presenti il dispositivo, un cavo HDMI 2.0 ed un cavo di alimentazione di tipo USB-A/USB-C, oltre che un piccolissimo manuale di istruzioni.

Design e materiali

Pesante poco più di 50 hrammi, il Proscreencast SC01 è un compattissimo quadrato con i bordi arrotondati realizzato in ABS + PC, che è estremamente semplice da portare con sé: che sia in viaggio o per motivi lavorativi, in borsa non sentirete assolutamente la sua presenza.

Superiormente integra un unico tasto fisico con cui, tra l'altro, si potrà passare rapidamente dalla modalità orizzontale a quella verticale, che integra un LED e che può essere anche utilizzato per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Posteriormente poi, ci sono solo due porte: una è una HDMI 2.0b di dimensioni standard, l'altra è un ingresso USB-C a 5V e 2A che verrà utilizzato per alimentare il dispositivo.

Funzionalità

In tutta sostanza, il Proscreencast SC01 è un dispositivo PlugAndPlay. In tutta sostanza basterà collegarlo alla TV o al monitor, accenderlo. La configurazione è praticamente istantanea e richiederà solo alcuni rapidi passaggi alla prima accensione. Una volta terminata la procedura, si potrà subito utilizzare.

La compatibilità è praticamente universale, grazie ad Airplay, Miracast, Chromecast e DLNA e permetterà di effettuare una duplicazione dello schermo del proprio dispositivo mobile, oppure l'invio di contenuti multimediali da visualizzare a schermo intero.

Grazie al WiFi 2.4 GHz e 5 GHz, la connessione risulta sempre molto stabile e la pagina per le impostazioni è accessibile tramite il browser. Per accedervi sarà necessaria questa procedura:

Connettersi al WiFi del Proscreencast SC01 tramite lo smartphone, scegliendo la rete “ProScreenCast-xxxxxx” ed inserendo la password 12345678.

tramite lo smartphone, scegliendo la rete “ProScreenCast-xxxxxx” ed inserendo la password 12345678. Inserire nel browser l'indirizzo “192.168.203.1”.

A questo punto si potranno modificare diversi parametri, come quello relativo alla risoluzione: si può scegliere tra 3840p / 2160p / 60p. Si possono anche scegliere diverse modalità di funzionamento, come la modalità gioco che riduce la latenza, oppure la modalità video che aumenta il bitrate per immagini di maggiori qualità, la modalità HDR e la rotazione dell'immagine.

Utilizzo

Partiamo subito da un presupposto, con il Proscreencast SC01 si può trasmettere praticamente tutto, tranne le immagini che sono protette da DRM come quelle di Netflix, Prime Video etc. Ad ogni modo, provando a trasmettere lo schermo di un iPhone o un video YouTube, non si verificano né tagli né perdite di qualità.

Nulla di nuovo, direte voi, e nulla che non si possa fare con un Chromecast ad esempio. Ma ciò che contraddistingue il Proscreencast SC01 dai suoi competitor però, è una caratteristica effettivamente difficile da trovare quando si parla di dispositivi di mirroring senza fili: il tempo di latenza.

Ad esempio, un Chromecast ha un tempo di latenza di circa 140 millisecondi che sì, non sono tanti, ma sembreranno un'eternità rispetto ai 75 millisecondi del Proscreencast SC01, il che lo rende un ottima alternativa per poter riprodurre sul grande schermo i giochi dello smartphone: basterà connettere un gamepad Bluetooth, avviare il mirroring ed il gioco è fatto.

Premendo poi il tasto presente sulla scocca, si potrà passare in pochi istanti alla modalità verticale, il che lo rende perfetto per la trasmissione wireless di video Instagram o di TikTok, ma anche per giocare a quei titoli che richiedono questo orientamento oppure per trasmettere documenti mostrando tutta la pagina.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita del Proscreencast SC01 è di 69,99 dollari (cioè circa 66 euro con il cambio attuale) direttamente sul sito ufficiale del brand. Sempre su questa piattaforma inoltre, si potrà accedere ad uno sconto del 10% che si otterrà con il primo ordine.

Certo, si tratta di un prodotto che si potrebbe definire quasi “di nicchia”, ma per ciò che costa mantiene le promesse che fa: è piccolissimo, semplice da utilizzare e si contraddistingue per il tempo di latenza decisamente ridotto. Insomma, risolve il problema più grande che si ha quando si utilizzano le tecnologie di mirroring senza fili.



