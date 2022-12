Samsung: pioggia di aggiornamenti One UI 5.0 e Android 13

Di tutte le compagnie che compongono il mondo Android, Samsung si sta rivelando quella più prolifica in termini di aggiornamenti, anche con One UI 5.0 e Android 13. Come potete verificare voi stessi nell'elenco completo, sono già molteplici i modelli che hanno ricevuto il major update, sia che si parli di top di gamma che di prodotti più economici.

L'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 arriva su vari modelli del catalogo Samsung

Negli ultimi giorni, a questi se ne sono aggiunti di ulteriori, a partire da quel Samsung Galaxy S21 FE che mancava all'appello nella serie S21 già precedentemente aggiornata. Se si rimane nella fascia alta, spostandoci al mondo dei pieghevoli, l'aggiornamento sta arrivando su Z Fold 2 e sui primissimi Z Flip 4G e 5G. Scendendo di prezzo, la One UI 5.0 sta arrivando anche sui vari A72, A71, A52 5G e A51 5G, così come sui più economici M62, M53, M42 e M33 e F62. Infine, in ambito tablet l'update è in corso di rilascio anche sui modelli rimanenti della gamma Tab S8 e S7.

Per chi non la conoscesse ancora, la One UI 5.0 porta con sé le novità di Android 13 e quelle firmate Samsung. Oltre alle varie novità estetiche e di design grafico, a cambiare sono elementi quali notifiche, Quick Settings, Routine, widget impilabili, multitasking, dispositivi connessi, fotocamera e galleria, emoji e adesivi, tastiera, Samsung DeX, sicurezza e privacy e tanto altro: trovate tutte le novità nell'articolo dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il