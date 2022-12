OPPO spaventa Samsung: il display di Z Flip 5 sarà più grande

Visto il successo di vendite riscosso dall'attuale serie Z Flip 4, viene spontaneo chiedersi come Samsung Galaxy Z Flip 5 proverà a bissare il traguardo raggiunto dalla casa coreana. Anche perché la competizione nei flip phone sta aumentando: Huawei ne ha già lanciati due modelli, c'è Moto RAZR 2022 e sembra solo questione di tempo prima che le varie Xiaomi, Honor e vivo facciano lo stesso. Per non parlare di quello che dovremmo a breve conoscere come OPPO Find N2 Flip, le cui fattezze hanno subito fatto venire l'acquolina in bocca a chi sta cercando il pieghevole più ideale.

Samsung Galaxy Z Flip 5: i primi rumors ci parlano dello schermo esterno

Al netto di tutti i pregi, Galaxy Z Flip 4 ha delle pecche, in particolare quello schermo esterno da 1,9″ che costringe l'utente a dover aprire lo smartphone per eseguire certe operazioni. E quando in giro ci sono proposte come il succitato Moto RAZR 2022 con i suoi 2,7″ ma soprattutto il flip phone OPPO, che dovrebbe spingersi fino a 3,26″, ci si chiede se e quando Samsung si adeguerà. E forse non a caso, qualcosa si muove: come suggerisce l'insider Ross Young, per Samsung Galaxy Z Flip 5 si vocifera la presenza di uno schermo da 3,3″/3,4″, ben più grande del suo predecessore.

I said 2" on the Flip 4. Came in a little below that at 1.9"…Hearing 3.3"-3.4" on the Z Flip 5. — Ross Young (@DSCCRoss) December 1, 2022

Questa diagonale maggiorata permetterebbe un'interazione agevolata, facendo sì che l'utilizzo dello schermo interno sia più facoltativo che obbligatorio. Resta da capire quale form factor verrà adottato, anche se per una diagonale superiore ai 3″ ipotizzo che verrà utilizzato uno schermo esterno in formato verticale in stile OPPO. Ma le novità non finirebbero qui, perché sempre secondo Ross Young ci sarà anche una nuova cerniera che renderà la grinza meno visibile. Queste non sono le sole specifiche che sono trapelate sui prossimi pieghevoli Samsung, visto quanto trapelato in precedenza.

