Cos’è Instafest, l’app che sta spopolando sui Social e che ci fa sorridere

Qualche mattina fa mi son svegliata, ho preparato il solito caffè ed ho iniziato a scrollare il mio feed di Facebook, quando mi sono imbattuta nella locandina di un festival piuttosto insolito, condivisa da uno dei miei contatti. La prima giornata del festival avrebbe visto l'esibizione di Gigi D'Alessio, seguito da Bruno Mars, Mecna, Dua Lipa e Fedez. Nella seconda giornata, invece, sarebbero saliti sul palco nientemeno che Nino D'Angelo, Beyoncé, xxxTentacion (non si sa come, considerando che l'artista ormai non c'è più), Drake, Coez, Calcutta, Billie Eilish e molti altri artisti. Insomma, la scaletta sembrava non seguire alcun ordine logico, e l'idea di vedere un Nino D'Angelo esibirsi poco prima di Beyoncé, onestamente, mi ha fatto sorridere molto.

Stavo per googlare qualcosa per ottenere più informazioni su quel fantomatico festival quando ho notato alcuni piccoli particolari sulla locandina condivisa dal mio amico. Anzitutto, il logo di Spotify nell'angolo in basso a sinistra. In secondo luogo, il dettaglio più importante: il nome del festival, Instafest, seguito dalla dicitura Presented by Instafest App. Mi è bastato fare qualche ricerca per capire di cosa si trattasse. Dunque, se anche il tuo feed di Instagram o di Facebook è pieno di improbabili e spesso improponibili festival musicali, sappi che dietro quella locandina si nasconde Instafest, un'app che consente a chiunque di creare il poster del festival dei propri sogni in base agli artisti che ascolta di più.

Cos'è Instafest, l'app che crea locandine di festival con i tuoi artisti preferiti

Instafest è un'app gratuita che genera in modo automatico una simpatica locandina di un festival musicale che vede la partecipazione dei tuoi artisti preferiti, o comunque quelli che più hai ascoltato. L'app è stata creata da Anshay Saboo, uno studente della University of Southern California.

Per creare la locandina, occorre accedere al proprio account di Spotify. In questo modo, Instafest può vedere cosa hai ascoltato nelle ultime quattro settimane, sei mesi o da quando hai creato un account e crea un poster basato sugli artisti che hai ascoltato di più.

Il festival prende il nome da ogni utente e può durare da uno a tre giorni, a seconda della frequenza con cui viene utilizzato Spotify e della varietà di musica ascoltata. Superato questo passaggio, sarà l'utente stesso a stabilire il design del poster, scegliendo tra alcune grafiche pre-impostante come quella di una spiaggia, uno skyline notturno o un tramonto.

Quando la locandina sarà pronta e tutti i dettagli del festival sono messi a punto, Instafest assegna un punteggio: se questo è alto, significa che la scaletta piacerà a più persone (in altre parole, i vostri gusti musicali sono piuttosto commerciali e gli artisti che ascoltate sono tra quelli più seguiti al mondo); se è basso, invece, significa che si tratta di una programmazione di nicchia, rivolto a un pubblico specifico.

Bene, a questo punto tutto è pronto e la locandina del festival può essere condivisa sui Social! L'obiettivo di Instafest è quello di includere, in futuro, altre piattaforme di streaming musicale. Al momento è stato già avviato un test per Apple Music, ma si spera di arrivare a integrare, un giorno, anche YouTube Music, Deezer e Amazon Music.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il