Le migliori cuffie TWS da regalare a Natale 2022

Il Natale è ormai alle porte, ma se siete giunti qui un motivo c'è: siete in alto mare e non avete la più pallida idea di cosa regalare a quella persona a voi cara per la quale vale la pena spendere qualche monetina in più e non fermarsi al basta il pensiero. E perché non regalarle dei nuovi auricolari? Privi di fili, cavi e fronzoli di qualsiasi tipo, pronti ad offrire un'esperienza audio al top e super comodi da trasportare, senza il rischio che possano aggrovigliarsi in borsa o nelle tasche dei jeans: di auricolari TWS ne esistono a bizzeffe e per tutte le tasche, ma noi abbiamo selezionato i migliori da regalare a Natale! Ecco le nostre proposte!

Le migliori cuffie TWS da regalare a Natale

Apriamo la nostra selezione con le OPPO Enco Buds 2, degli auricolari TWS dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Questi offrono una funzione di AI Deep Noise Cancellation per una voce chiara in fase di chiamata, sono dotati di driver in titanio da 10 mm e supportano la tecnologia proprietaria Enco Live Stereo Sound Effect, che permette di selezionare profili audio personalizzati e godere di una esperienza audio ottimizzata.

Anche le realme Buds Air 3 Neo si posizionano più o meno nella stessa fascia di prezzo degli auricolari OPPO, e vedono dalla propria parte una cancellazione del rumore ambientale ENC AI che riduce il rumore fino a 15 dB, fino a 30 ore di autonomia e modalità a bassa latenza fino a 88 ms ideale per giochi e filmati.

Alzando un po' il prezzo, segnaliamo le Redmi Buds 4 Pro, con cancellazione attiva del rumore che promette di ridurre fino al 99,3% del rumore ambientale e modalità adattiva, per rilevare il rumore ambientale e scegliere il livello più appropriato di cancellazione in modo automatico. E poi le HUAWEI FreeBuds 4 e le HONOR Earbuds 3 Pro, auricolari super premium che utilizzano un tweeter piezoelettrico in ceramica ed offrono una cancellazione del rumore attiva adattiva (ANC) con riduzione fino a 46 dB.

