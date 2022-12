Samsung Galaxy M23 si aggiorna a One UI 5.0 e Android 13

Sono 67 i modelli che hanno già ricevuto l'aggiornamento basato su One UI 5.0 e Android 13, fra smartphone e tablet, e l'ultimo della lista si chiama Samsung Galaxy M23. La compagnia coreana conferma la capillarità del suo ultimo update, giunto su tanti modelli fra top di gamma, mid-range e modelli più economici. Di questi, Galaxy M23 è stato lanciato nel 2022 con la precedente One UI 4.1 basato su Android 12, pertanto parliamo del primo major update ricevuto.

È tempo di aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 per Samsung Galaxy M23

Il roll-out dell'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 sta partendo in Europa per i possessori di Samsung Galaxy M23, quindi non dovreste attendere molto per riceverlo: potete controllare se sia arrivato andando nel menu Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa. Le novità del major update sono molteplici: nuove icone, animazioni, schermata di blocco, notifiche, tastiera, Bixby Routine, widget impilabili, gesture di multitasking, supporto Chromecast, fotocamera, galleria ed editor e altro ancora.

