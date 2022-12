Trasformate la vostra casa in un cinema con il proiettore portatile XGIMI HORIZON Pro

Un buon proiettore è in grado di trasformare la vostra casa in una vera e propria sala cinematografica, così da guardare tutti i propri film e serie TV preferite su di un grande schermo e godere di un'esperienza audio avvolgente e coinvolgente. Se vi state chiedendo quale possa essere un buon proiettore, abbiamo noi la risposta: HORIZON Pro! Si tratta di un dispositivo dal design compatto, portatile e che offre una serie di sofisticate tecnologie che vi faranno dimenticare di essere a casa. Adesso, poi, con la nuova promo XGIMI, il proiettore si fa più conveniente che mai! Pronti a scoprirne di più?

HORIZON Pro è il proiettore super avanzato che trasforma la vostra casa in un cinema!

HORIZON Pro è un proiettore super avanzato e semplice da usare: non occorre perdere tempo in configurazioni e nel comprendere meccaniche di funzionamento più o meno complicate, perché grazie alla tecnologia ISA, questo dispositivo è subito pronto all'uso!

Stiamo parlando di un dispositivo davvero potente, che può proiettare in qualità 4K su di un gigantesco schermo da 150″. Grazie ad un raggio luminoso di 2200 ANSI lumen, inoltre, il proiettore funziona in modo eccellente in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi stanza, che sia piena di luce o nera come la pece.

Il rapporto di proiezione 1,2:1 di HORIZON Pro offre una maggiore libertà per il posizionamento del proiettore, assicurando che si adatti perfettamente a qualsiasi stanza, grande o piccola. Senza poi trascurare la presenza di potenti funzionalità di imaging di XGIMI che, combinate al sensore ottico AI integrato, garantisce una proiezione a bassa latenza, dal contrasto sbalorditivo e dalla qualità semplicemente di un livello superiore.

Infine, HORIZON Pro assicura un'esperienza audio di qualità cinematografica grazie ai due altoparlanti full-range da 8 W firmati Harman Kardon. In combinazione con la DTS Studio Sound Technology, il proiettore può offrire un'esperienza audio surround con bassi potenziati e può anche essere utilizzato come speaker Bluetooth semplicemente collegandolo ad un dispositivo.

Cos'è e come funziona la ISA technology sviluppata da XGIMI

Il punto di forza di questo proiettore è la tecnologia auto-sviluppata ISA (Intelligent Screen Adaption), che semplifica in modo notevole l'esperienza utente e l'intero processo di configurazione. Questo si occupa della gestione della funzione di autofocus, dell'allineamento intelligente dello schermo, della correzione trapezoidale automatica e dell'evitamento degli ostacoli.

Per quanto riguarda la velocità di messa a fuoco di HORIZON Pro, il processo avviene in un batter d'occhio all'accensione del proiettore. Affinché il dispositivo raggiunga una precisione di messa a fuoco del 100%, viene introdotto un modulo telecamera che monitora l'immagine in tempo reale e apporta piccole modifiche, in modo che l'immagine sia sempre perfettamente inquadrata e a fuoco.

Passando alla correzione trapezoidale automatica, quella introdotta da XGIMI non è la classica tecnologia verticale ma a tre assi: direzione del beccheggio verso l'alto e verso il basso, rotazione sinistra e destra e correzione dell'inclinazione. Indipendentemente da dove è posizionato il proiettore, questo può eseguire la correzione trapezoidale automatica, anche se la sua posizione dovesse cambiare.

La funzione intelligente di evitamento degli ostacoli lavora in modo molto sofisticato: quando l'immagine proiettata incontra un ostacolo, il XGIMI HORIZON Pro ridimensiona automaticamente l'immagine per evitarlo. Mentre la funzione di Intelligent Screen Alignment elimina la necessità di regolare manualmente gli angoli, identificando automaticamente lo schermo del proiettore e abbinando perfettamente il display a ciascun angolo.

Dove comprare il proiettore portatile XGIMI HORIZON Pro

