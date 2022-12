Recensione Amazon Echo Dot 5 gen con orologio: una piacevole conferma (ora in sconto al minimo storico)

Non ci sono dubbi: Echo Dot è il dispositivo smart più importante per Amazon, e a darne la conferma ci pensano i dati di vendita. Perché con il suo design circolare, i materiali riciclati al 100%, la tipica immediatezza nelle risposte di Alexa, la sua semplicità d'uso ed un prezzo adatto a tutte le tasche, è in assoluto lo smart speaker targato Amazon più venduto tra tutti i modelli disponibili.

Tutte caratteristiche che ritroviamo nel nuovo Amazon Echo Dot 5° Gen con orologio, presentato ormai un mesetto fa, che arriva con un design praticamente invariato rispetto alla generazione precedente, ma con un display LED migliorato con il quale ora vengono visualizzate tutte le informazioni che si chiedono ad Alexa, ma anche il titolo e l'artista di un brano in riproduzione, il meteo, un calcolo e molto altro ancora.

Lo stiamo provando da ormai qualche settimana, vediamo come è andata e, soprattutto, se vale la pena sostituire un Echo Dot 4° Gen con questa nuova versione.

Recensione Amazon Echo Dot 5 Gen con orologio: la vera novità sta nel display

Unboxing

La confezione dell'Amazon Echo Dot 5° Gen con orologio non è diversa da quella della quarta generazione. È rettangolare, realizzata in cartone riciclato e, oltre allo smart speaker include l'alimentatore ed un semplice manuale di prima installazione.

Design e caratteristiche

In linea del tutto generale, Amazon Echo Dot 5° Gen con orologio non introduce alcuna novità di rilievo per quanto riguarda il design, se paragonato alla generazione precedente. Il design è sferico, ed è avvolto dalla stessa finitura in tessuto riciclato che lo rende elegante e molto più semplice da integrare nell'arredo della propria casa.

Cambia però nel suo interno: c'è un nuovo altoparlante da 44mm, il display con l'orologio è leggermente più luminoso ed al suo interno sono stati integrati nuovi sensori che permettono di contestualizzare le routine di Alexa. Dispone poi di quattro microfoni con cancellazione del rumore, in grado di rilevare la posizione della persona che evoca l'assistente e sensibili a tal punto da funzionare anche quando c'è molto rumore o si sta riproducendo della musica.

Grande 100x100x89 mm e pesante 328 grammi, Amazon Echo Dot 5° Gen con orologio è poi dotato di una particolare modalità a risparmio energetico, con la quale si risparmierà energia in modo intelligente nel corso dei periodi di inattività e che potrà essere gestita da una particolare sezione dell'app Alexa disponibile per Android e iPhone.

Superiormente sono stati posizionati quattro tasti fisici per il controllo del volume, dei microfoni e per attivare le “azioni”, mentre posteriormente è presente solol'ingresso per l'alimentatore ma non quello da 3.5 mm.

Infine, continua ad essere presente il LED circolare nella zona inferiore dello smart speaker, che cambierà colore in base al contesto e alle azioni che si chiederanno ad Alexa: ad esempio, qualora il sensore di temperatura integrato dovesse rilevare del freddo, il LED si colorerà di blu.

Qualità audio e funzionalità

Come sempre, processo di configurazione e la personalizzazione di Amazon Echo Dot 5° Gen con orologio sono stati affidati all'app Alexa, disponibile per iPhone e per Android e che offre un sacco di opzioni di personalizzazione, anche dell'equalizzazione del suono. Grazie al nuovo display LED e a tutta una serie di sensori integrati, tramite l'app è possibile gestire anche la tipologia di informazioni che si vuole vengano visualizzate sul piccolo schermo oppure creare delle routine Alexa molto più contestualizzate.

Oltre al giroscopio, Amazon Echo Dot 5° Gen con orologio integra un sensore di temperatura con il quale non solo si potrà visualizzare l'effettivo valore nell'ambiente in cui è stato posizionato lo smart speaker, ma che permette anche di creare delle routine molto comode: qualora la temperatura dovesse essere superiore o inferiore ad un determinato range, ad esempio si potrebbe chiedere ad Alexa di attivare in maniera del tutto autonoma un climatizzatore o un termostato smart.

Insomma, le possibilità di personalizzazione delle routine diventano molto più semplici proprio perché, integrando i sensori, non sarà necessario creare “accoppiamenti” tra diversi dispositivi smart. In soldoni, diventa tutto molto più semplice e intuitivo.

Buona la qualità audio generata dal nuovo driver da 44mm che però, e questo va sottolineato, non è al pari dei modelli più grandi della lineup. Poco male però, anche perché date le dimensioni compatte non si possono certo pretendere bassi super profondi.

Ad ogni modo, grazie al Bluetooth, si potrà utilizzare Amazon Echo Dot 5° Gen con orologio come speaker wireless tradizionale.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale di Amazon Echo Dot 5° Gen con orologio è di 69,99 euro ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto su a 39,99 euro. E stiamo parlando del 43% di sconto che lo porta al suo minimo storico, quindi se avete la necessità di acquistare uno smart speaker, questo è il momento giusto per farlo.

Si tratta di un prodotto che porta con sé tutta la qualità ed i pregi della generazione precedente, e la arricchisce con tutta una serie di funzionalità che per alcuni utenti potrebbero risultare comode. Vale la pena passare dalla quarta alla quinta generazione? Probabilmente no, ma qualora vogliate entrare nel mondo di Alexa, o abbiate la necessità di posizionare un nuovo smart speaker in una stanza in particolare, Amazon Echo Dot 5° Gen con orologio è il modello da prendere in considerazione se non si vuole spendere troppo.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con il codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il