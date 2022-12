Xiaomi sfata un altro mito: è pericoloso usare lo smartphone durante un temporale?

Dopo aver parlato dell'effettiva utilità di riso e dentifricio per riparare un telefono, arriva un nuova puntata di Xiaomi Academy. Questa volta l'argomento si fa leggermente più serio e prova a rispondere ad una delle domande più gettonate quando si parla di cellulari e sicurezza: è pericoloso usare lo smartphone durante un temporale o si tratta solo di un mito?

È davvero pericoloso usare lo smartphone durante un temporale? La risposta di Xiaomi

Il nuovo video pubblicato sui canali social di Xiaomi titola “I temporali possono influire sull'utilizzo dello smartphone?” e mostra ancora una volta come alcune credenze diventino dei veri e proprio miti difficili da distinguere dalla realtà. Il team di Xiaomi ha realizzato un esperimento sfruttando una bobina di Tesla: attraverso l'uso di questo strumento ha simulato dei veri e propri fulmini.

Questi sono stati indirizzati verso uno smartphone del brand cinese e il risultato è stato mostrato in una breve clip.

Durante la sollecitazione dei “fulmini” lo smartphone non ha avuto alcuna reazione: la riproduzione di un video è continuata senza interruzioni e lo stesso è avvenuto provando ad effettuare una chiamata. Durante la telefonata non ci sono stati problemi né con il telefono né per quanto riguarda la comunicazione in corso.

Secondo il video, quindi, non è pericoloso usare lo smartphone durante un temporale: probabilmente questo mito arriva da alcuni rari casi di decessi per folgorazione durante l'utilizzo dei vecchi telefoni cablati, ovviamente sempre durante un temporale.

Un'altra credenza – che torna ciclicamente in auge – riguarda la presenza di metalli negli smartphone, che attirerebbe i fulmini. In questo caso non c'è bisogno di Xiaomi per rispondere: il quantitativo di metallo in un telefono è così basso da non rappresentare un pericolo mentre si è all'aperto, sotto un temporale.

