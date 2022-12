iQOO 11 e 11 Pro Global sempre più vicini: tra i primi con Snapdragon 8 Gen 2

Come ogni fine anno, l'hype degli appassionati tech intorno al prossimo chipset high-end di Qualcomm è alle stelle. Parliamo del cuore sei futuri top di gamma e di conseguenza l'attenzione è tanta, specialmente da parte di chi è pronto a mettere le mani su un nuovo flagship. Tra i protagonisti del prossimo anno ci sarà anche iQOO 11 Pro: secondo un leak, il dispositivo sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 ed arriverà in versione Global prima di quanto immaginiamo.

Aggiornamento 01/12: dopo il modello Pro ora arrivano conferme anche per il modello standard in versione Global. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

iQOO 11 Pro Global con Snapdragon 8 Gen 2: un leak svela il periodo d'uscita

La corsa per lanciare i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 2 è solo all'inizio, ma già si delineano i brand più agguerriti. Ci aspettiamo che Xiaomi si faccia trovare prontissima con la nuova serie 13, ma anche iQOO sembra fare parecchio sul serio. Il brand di vivo lancerà i suoi prossimi top di gamma a dicembre in Cina, ma si parla fin da ora del debutto internazionale.

iQOO 11 Pro sarebbe in dirittura d'arrivo anche in versione Global e il lancio potrebbe avvenire già nel corso del mese di gennaio 2023. Ovviamente la fonte “conferma” la presenza dello Snapdragon 8 Gen 2 e sottolinea che il flagship sarà tra i primi dispositivi ad arrivare con l'ultima soluzione top di Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 2

Nel frattempo viene fatta chiarezza anche sulle specifiche tecniche: iQOO 11 Pro dovrebbe avere dalla sua uno schermo AMOLED E6 da 6.78″ (presumibilmente in QHD+ a 120 Hz e 1440 Hz di dimmer PWM) e ci sarebbe anche una versione in collaborazione con BMW (come da tradizione per la serie). Non mancherà la super ricarica da 200W, ad alimentare una batteria da 4.700 mAh.

Ora tocca ad iQOO 11 Global | Aggiornamento 01/12

Dopo il modello Pro, ora si parla di iQOO 11 standard e tira aria di versione Global: la prova è la certificazione NBTC, in riferimento al mercato tailandese ma che indica che il dispositivo uscirà di certo dalla Cina. Inoltre il dispositivo – segnalato sia con il nome commerciale che con la sigla – sarebbe apparso anche nel database dell'ente indiano BIS. Ancora una volta tutto fa pensare che il lancio Global sia previsto a stretto giro, forse a gennaio del nuovo anno.

iQOO 11 base sara il flagship standard più potente del brand: display AMOLED E6 in 2K a 144 Hz, Snapdragon 8 Gen 2, chip proprietario vivo V2, super ricarica da 120W, batteria da 5.000 mAh… insomma una vera e propria belva!

Volete conoscere tutti i dettagli sulla nuova serie top di iQOO? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato alla gamma!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il