iQOO 11 Pro avrà una super ricarica da 200W!

Dopo aver visto una serie 10 di grande impatto, iQOO sta per fare un cambio di passo con i nuovi modelli 11 e 11 Pro. I due smartphone si configurano nella fascia alta del mercato, ma sempre trovando un ottimo rapporto qualità/prezzo, in base soprattutto alle specifiche tecniche che troveranno.

Aggiornamento 1/12: con un nuovo teaser, iQOO ha confermato anche la capienza della batteria e la potenza della ricarica rapida. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

iQOO 11 e 11 Pro: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Grazie a primi teaser, conosciamo finalmente il design ufficiale di iQOO 11 e 11 Pro, che conferma una certa continuità di stile. L'azienda cinese, infatti, ha condiviso le prime immagini ufficiali, come per stuzzicare l'appetito in vista del lancio della nuova serie 11.

L'immagine ci mostra uno stile simile a quello di iQOO 10, ma con un modulo fotografico più piccolo e meno ingombrante. Tuttavia la disposizione dei sensori sembra identica mentre il Flash LED sarebbe stato spostato in alto. Il creator “svela” la colorazione New Year Edition, di un bel rosso simile a quello di vivo X90 e vivo X Fold+. Inoltre ci sarà anche un iQOO 11 Legend BMW Edition, come da tradizione.

Sul display, si vocifera di diagonali già viste sulla serie 10, cioè da 6,78″ per entrambi, con un cambio nella risoluzione. Vengono però confermate ufficialmente alcune caratteristiche non da poco: iQOO 11 infatti sarà il primo smartphone con display 2K QHD e 144 Hz di refresh rate.

Lo schermo dovrebbe sfruttare la tecnologia AMOLED con il modello Samsung E6. Da quanto si evince dai teaser, lo schermo sarà unico per entrambe le versioni: in precedenza alcuni leak avevano suggerito che il pannello QHD+ potesse arrivare unicamente sul modello Pro.

Entrambi, in ogni caso, avrebbero un alto Dimming PWM, che sarebbe a 1.440 Hz per 11 Pro e 2.160 Hz per l'11. Sotto al display, poi, si celerebbe un sensore d'impronte a ultrasuoni, probabilmente lo stesso Qualcomm 3D Sonic Max molto apprezzato sui suoi predecessori.

I due dispositivi dovrebbero essere pressoché uguali in termini di design, con il modello Pro che guadagna dei bordi arrotondati rispetto al modello base che avrà principalmente una superficie piatta. Le dimensioni, almeno del modello Pro, dovrebbero essere di 164.7 × 75.3 × 9 millimetri, con un peso di 212 grammi.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di iQOO 11 e 11 Pro puntano in alto: l'azienda cinese ha confermato la presenza di Snapdragon 8 Gen 2, che avrà una CPU così configurata: 1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A510.

Proprio il modello base iQOO 11 sarebbe stato avvistato su Geekbench con la sigla V2243A (il modello Pro è siglato V2254A); il dispositivo avrebbe dalla sua un chipset dal nome in codice Kalama, soluzione che dovrebbe essere proprio lo Snap 8 Gen 2.

Recentemente, anche il modello 11 Pro è arrivato su Geekbench e risultati ottenuti sono incoraggianti. Nel test single-core questo nuovo smartphone ha ottenuto un punteggio di 1466, mentre nel test multi-core ha fatto segnare 4686 punti.

Avremo inoltre tagli di memoria da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e spazio da 128/256/512 GB UFS 4.0 (probabilmente non espandibile).

In termini di batteria si vocifera, con iQOO 11, di un'unità con una capacità di 5.000 mAh e ricarica a 120W; mentre per il Pro è stata recentemente confermata da un nuovo teaser la soluzione da 4.700 mAh con la velocissima ricarica cablata da 200W e wireless da 50W.

Per quanto riguarda il sistema operativo invece, la serie 11 potrebbe portare in dotazione l'interfaccia grafica OriginOS Forest basata su Android 13.

Fotocamera

Passando al comparto fotografico, questo potrebbe essere il settore che più differisce tra i due. Si dice, infatti, che iQOO 11 possa presentare una stessa fotocamera del suo predecessore, con un sensore principale GN5 da 50 MP abbinata ad una ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 12 MP.

Per quanto riguarda iQOO 11 Pro, si vocifera che questo abbia una tripla fotocamera da 50+50+13 MP f/1.9-2.3-2.2. Ciò significherebbe un sensore principale Samsung GN5 con OIS, un ultra-grandangolare Samsung JN1 da 150° e un teleobiettivo Samsung S5K3P9 con zoom ottico 3x.

Su entrambi i modelli ci sarebbe il prossimo ISP vivo V2, che porterà ovviamente importanti ottimizzazioni in termini di foto e video. La selfie camera potrebbe restare da 16 MP su entrambi i dispositivi.

iQOO 11 e 11 Pro – Prezzo e data di uscita

iQOO ha annunciato la data di lancio ufficiale dei nuovi smartphone della serie 11. L'evento si terrà in Malesia il prossimo 2 Dicembre e prende il nome di iQOO 11 5G Experience Day.

Per il prezzo, bisognerà valutare l'idea che possano costare in un range che va dai 550 agli 800€ al cambio, in base alla configurazione che troveremo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il