Lenovo K14 e K14 Note in arrivo: design e specifiche svelate in anticipo

Lenovo potrebbe lanciare presto due nuovi smartphone della serie K pensati per la fascia medio-bassa del mercato. Parliamo di Lenovo K14 e K14 Note: ecco tutto quello che è trapelato finora su design, specifiche tecniche, uscita e prezzo di entrambi gli smartphone, di recente apparsi nel database di Google Play Console.

Lenovo K14 e K14 Note: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il database di Google Play Console mostra parte del design di Lenovo K14 e K14 Note. Si apprende subito che abbiamo a che fare con due smartphone che si posizionano in due fasce di mercato differenti, con il primo che sarà la proposta più economica tra i due.

Da quel poco che riusciamo a vedere, Lenovo K14 è dotato di un display con notch a goccia e un mento molto spesso. Il suo display offre una risoluzione HD+ ed una densità di pixel di 280 ppi. La variante Note, invece, sfoggia un pannello più ampio con punch hole, risoluzione FullHD+ e una densità di pixel di 420 ppi.

Specifiche tecniche

L'elenco Google Play Console rivela alcune delle caratteristiche principali di Lenovo K14 e K14 Note. Sappiamo, infatti, che lo smartphone sarà alimentato da un processore Spreadtrum T606. Si tratta di un chipset basato su un processo a 12 nm e che comprende due core Cortex A75 a 1,6 GHz e sei core Cortex A55 a 1,6 GHz. Il tutto è abbinato ad una GPU Mali G57 e 2 GB di RAM, mentre il sistema operativo a bordo è Android 11.

Per quanto riguarda Lenovo K14 Note, invece, lo smartphone sarà spinto da un più performante SoC MediaTek MT6769, che in teoria dovrebbe essere un Helio G80 o G85. Il dispositivo offrirà 4 GB di RAM ed anche in questo caso troviamo Android 11 a bordo.

Queste sono, al momento, tutte le informazioni che abbiamo su Lenovo K14 e K14 Note. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

Lenovo K14 e K14 Note – Disponibilità e prezzi

Al momento, purtroppo, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità e sul prezzo di Lenovo K14 e K14 Note. Considerando il fatto che entrambi gli smartphone siano già apparsi nel database di Google Play Console, il debutto non dovrebbe essere poi così lontano. Per quanto riguarda i prezzi, possiamo solamente che – in base alle caratteristiche che abbiamo appena visto – Lenovo K14 sarà uno smartphone di fascia bassa, mentre la variante Note potrebbe alzare leggere l'asticella del prezzo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il