ASUS VivoWatch 5 Aero ufficiale: basta un dito per misurare le pulsazioni

ASUS ha svelato in questi giorni la nuova VivoWatch 5 Aero, una smart band con una peculiarità davvero interessante: misurare il battito semplicemente appoggiando il dito indice sulla parte frontale del bracciale. Questo dispositivo è il primo nel suo genere a proporre una soluzione del genere, invece del classico rilevamento direttamente sul polso.

VivoWatch 5 Aero arriva finalmente sul mercato: la smart band di ASUS disponibile in Cina

Presentata ad IFA 2022, ASUS VivoWatch 5 Aero è arrivata finalmente sul mercato cinese con il suo ECG di grado medico con cui è possibili misurare il battito e le pulsazioni mediante l'utilizzo di un dito, oltre a monitorare l'ossigeno nel sangue.

Questa smart band di ASUS è in grado anche di misurare l'indice di rilassamento, la qualità del sonno e diverse attività sportive. Le funzioni da fitness tracker, infatti, includono anche la misurazione della velocità della corsa, la distanza coperta e il ritmo dell'allenamento.

Il dispositivo offre un'autonomia di 7 giorni ed è classificato 5ATM, quindi può anche restare sommerso in acqua per diverso tempo (utile soprattutto per monitorare le attività di nuoto). La ricarica della smart band viene effettuata tramite supporto magnetico.

ASUS VivoWatch 5 Aero è disponibile in Cina al prezzo di circa 270€ (1999 yuan). Lo scorso febbraio è arrivato in Italia il primo modello di VivoWatch 5, è possibile quindi che nel corso dei prossimi mesi possa arrivare anche la nuova versione Aero.

