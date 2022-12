Più piccolo di uno smartphone ma super potente: ecco il mini PC IT11 di GEEKOM

Siete alla ricerca di un nuovo PC ma avete poco spazio a disposizione da dedicargli? Nessun problema: GEEKOM Mini IT11 è la soluzione perfetta per voi! Si tratta di un PC che, come potrete facilmente intuire dal nome, ha dimensioni davvero minuscole (tanto da poter essere portato pressoché ovunque) ma che nonostante ciò garantisce delle prestazioni al top! Grazie all'offerta di oggi, inoltre, acquistare questo dispositivo diventa ancora più conveniente.

Non fatevi ingannare dalle sue dimensioni: GEEKOM Mini IT11 è pura potenza

Tanto potente quanto compatto. Il Mini PC Mini IT11 di GEEKOM è pronto a sorprendervi, offrendovi il meglio della tecnologia per prestazioni fluide all'interno di un corpo minuscolo!

Il dispositivo è dotato di un telaio in metallo di prima qualità e di un guscio solido ed elegante, e può essere installato direttamente sul retro del monitor grazie al supporto VESA. In alternativa, potete posizionare questo mini PC pressoché ovunque, essendo davvero piccolo e per nulla ingombrante.

Alto appena 11,20 cm e con uno spessore di poco più di 4,50 cm, GEEKOM Mini IT11 racchiude un processore Intel Core i7 di undicesima generazione, accompagnato da una scheda grafica Intel Iris XE ed una RAM di 16/32 GB a doppio canale.

Con una configurazione del genere, chiunque può utilizzare questo mini PC. Che siate dei gamer incalliti, dei professionisti, dei content creator o degli studenti alla ricerca di un buon computer, Mini IT11 offre tutto ciò di cui avete bisogno per passare in modo fluido da un gioco all'altro, dalla navigazione Web allo streaming, dall'editing foto/video alla progettazione e allo sviluppo.

Inoltre, grazie ad una ventola super efficiente, il mini PC manterrà sempre una temperatura adeguata e, soprattutto, sarà silenziosissimo! In questo modo, potete giocare e lavorare anche di notte, senza rischiare di svegliare o infastidire chi dorme nella vostra stessa stanza. Come se non bastasse, GEEKOM Mini IT11 è anche dotato di una vasta gamma di porte, tra cui due porte USB4, tre porte USB 3.2, una porta HDMI 2.0 e una Mini DisplayPort, così da soddisfare un’ampia gamma di utilizzi.

Infine, ma non meno importante, questo mini PC arriva con Windows 11 Pro pre-installato, ma offre anche piena compatibilità con sistemi operativi alternativi come Linux, Android x86 e FydeOS. È anche possibile installare più sistemi operativi sullo stesso PC! Come anticipato, GEEKOM Mini IT11 può essere acquistato ad un prezzo scontato grazie all'offerta dedicata. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Se, invece, siete interessati alla versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, potete fare clic QUI. Il codice sconto da applicare è sempre lo stesso, ovvero XMIT11SP.

Qualunque sia la versione di questo Mini PC che deciderete di acquistare, riceverete in omaggio una pratica valigetta per portarlo sempre con voi ed utilizzarlo nel momento in cui più ne avete bisogno.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il