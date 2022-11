Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe avere uno slot per la S Pen

Dalla Corea arriva un nuovo report secondo il quale Samsung starebbe pensando di dedicare uno slot per la S Pen anche al nuovo Galaxy Z Fold 5, proprio come avvenuto nei mesi scorsi con il Galaxy S22 Ultra.

La S Pen di Samsung in arrivo anche per Galaxy Z Fold 5?

Samsung Galaxy S22 Ultra con S Pen

Secondo quanto indicato dal portale The Elec, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe essere più sottile e leggero rispetto al precedente modello, andando però ad integrare anche un nuovo slot dedicato alla S Pen.

Come avvenuto per Galaxy S22 Ultra, il nuovo pieghevole dell'azienda coreana potrebbe non necessitare più di una cover apposita per riporre il pennino. L'accessorio si sposa alla perfezione con lo schermo più grande di Galaxy Z Fold 5, ma la sfida sarà quella di integrare al meglio lo slot per non rovinare il design dello smartphone.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Al momento non è nota la strategia di Samsung: a pagarne le conseguenze potrebbe essere, per esempio, la batteria. In una formato minore, infatti, lascerebbe lo spazio necessario ad integrare la S Pen.

Secondo le ultime indicazioni, inoltre, anche il Samsung S23 Ultra potrebbe avere uno slot dedicato alla S Pen ed essere presentato nei primi giorni del 2023.

