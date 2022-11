Samsung Galaxy S21 e S20: parte il roll-out di One UI 5.0 in Europa

Dopo esserci lasciati alle spalle il roll-out per la serie S22, l'aggiornamento One UI 5.0 basato su Android 13 sta arrivando anche sulla serie Samsung Galaxy S21 e S20. Come previsto, sono i top di gamma di scorsa generazione i prossimi della lista per il rilascio del major update che porta con sé non soltanto le novità Samsung, ma anche quelle dell'ultima versione di Android.

È tempo dell'aggiornamento alla One UI 5.0 per la serie Samsung Galaxy S21 e S20

Dopo aver fatto parte del programma di beta testing, i possessori dei flagship Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra e S20, S20+ e S20 Ultra possono ricevere l'aggiornamento stabile a One UI 5.0 e Android 13. Per il momento manca all'appello Samsung Galaxy S21 FE, per cui non è ancora prevista una tempistica ufficiale anche se ipotizziamo che potrebbe aggiornarsi entro fine anno.

Stando alle prime segnalazioni da parte degli utenti, il roll-out della One UI 5.0 per la serie S21 e S20 è partito in Europa, pertanto anche gli utenti italiani non dovrebbero attendere molto prima di ricevere l'aggiornamento. Se non vi fosse ancora arrivata la notifica di update OTA e voleste controllare manualmente, potete farlo andando in Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa. Se invece voleste leggere il changelog con tutte quante le novità del major update, potete farlo nel nostro articolo dedicato.

