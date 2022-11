Il Singles Day 11.11 arriva da GeekBuying: fino all’80% di sconto sul meglio del tech!

La festa dei single è uno dei momenti più attesi dell'anno: segna l'inizio al periodo degli sconti, con un mega evento a cui partecipano i principali store e brand seguito dal Black Friday e poi dalle offerte di Natale. Insomma, il Singles Day 11.11 dà il via alle danze con una valanga di occasioni e GeekBuying non si tira di certo indietro: andiamo a scoprire tutto sull'iniziativa promozionale lanciata dallo store cinese!

Singles Day 11.11 GeekBuying: tutte le offerte ed i codici sconto dedicati alla promo

Le offerte per il Singles Day 11.11 di GeekBuying portano tanti prodotti in sconto anche fino all'80%. Abbiamo ribassi, offerta lampo da prendere al volo, coupon per risparmiare: insomma, c'è l'imbarazzo della scelta ed il catalogo offre una sfila di prodotti tech tra cui è difficile perdersi.

Lo store propone tante offerte sulla mobilità Green (con monopattini e bici elettriche) ma anche incisori laser e stampanti 3D, vacuum cleaner e robot aspirapolvere, tastiere meccaniche e controller per il gaming, smartphone, notebook, tablet e tanto altro ancora!

Ovviamente non mancano dei coupon da utilizzare per un ulteriore risparmio. Ecco i codici sconto, validi per una spesa minima sullo store GeekBuying.

50$ di sconto per ordini superiori ai 600$ Coupon: GKB22111

20$ di sconto per ordini superiori ai 300$ Coupon: GKB22112

10$ di sconto per ordini superiori ai 100$ Coupon: GKB22113

3$ di sconto per ordini superiori ai 30$ Coupon: GKB22114



Inoltre abbiamo anche un'altra promo golosa: per i primi 5000 ordini sarà possibile ottenere uno sconto di 10$ aggiuntivi, su una spesa di almeno 200$, passando con PayPal o con Carta di Credito/Debito.

Di seguito trovate la pagina principale dell'evento, con tutti i dettagli sul Singles Day 11.11 di GeekBuying.

Infine, eccovi una selezione di prodotti super interessanti, in offerta con codice sconto: si tratta di occasioni imperdibili!

