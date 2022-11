Xiaomi Pad 5, Redmi Note 11 e non solo: sconti super su eBay per il Singles Day!

Il Singles Day 11.11 arriva anche su eBay con le prime occasioni per risparmiare: se puntate ad tanto agognato tablet Xiaomi oppure se siete in cerca di un Redmi accessibile, allora questi nuovi sconti capitano a fagiolo. La festa dei single è fissata per l'11 novembre, ma è possibile mettere le mani su questi prodotti scontati già da ora!

Singles Day 11.11: su eBay ci sono vari prodotti Xiaomi in sconto per la festa dei single

La promozione dedicata ai prodotti Xiaomi e Redmi in sconto su eBay per il Singles Day 11.11 terminerà alle ore 23:59 dell'11 novembre: avete quindi a disposizione vari giorni per scegliere il vostro prodotto preferito e risparmiare. Ma quali sono i dispositivi della compagnia cinese in offerta? Ovviamente è impossibile non partire da Xiaomi Pad 5: l'ultimo tablet del brand è disponibile a soli 328.5€ nella versione da 6/256 GB (con il codice PIT10PERTE2022).

Si tratta di un terminale di tutto rispetto, caratterizzato da uno schermo LCD da 11″ con risoluzione 2.5K e refresh rate a 120 Hz, mosso dallo Snapdragon 860 e dotato di una batteria da 8.720 mAh con ricarica da 33W.

Redmi Note 11 è lo smartphone perfetto per chi punta ad un dispositivo conveniente ma senza troppe rinunce. Questo è disponibile in sconto a 179€ nella versione da 4/128 GB oppure a 188€ per la variante maggiore da 6/128 GB (in entrambi i casi utilizzando il coupon PIT10PERTE2022).

Volete spendere meno di 140€ per uno smartphone Redmi e magari vorreste anche un piccolo regalo? Allora il bunlde Redmi 9C NFC con gli auricolari TWS Redmi Buds 3 Lite fa al caso vostro: il tutto viene proposto a soli 136.8€ (lo smartphone è in versione da 3/64 GB, utilizzate il codice PIT10PERTE2022), con le cuffiette praticamente in regalo.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il