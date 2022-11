Redmi Note 12 Pro+ vs Redmi Note 11 Pro+: quali sono le differenze

La serie Note 12 di Redmi è finalmente arrivata sul mercato, portando grandi novità soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. In questo nostro confronto tra i due flagship della serie Note 11 e Note 12 andremo ad analizzare tutte le differenze e gli upgrade arrivati con la nuova versione.

Redmi Note 12 Pro+ (CN) vs Redmi Note 11 Pro+: tutte le differenze tra le due versioni

Design e stile

Redmi Note 12 Pro+

Il Redmi Note 12 Pro+ offre un design più pulito, soprattutto per quanto riguarda il blocco fotocamera. Nella versione Note 11 Pro+, infatti, si nota un sovraffollamento di sensori racchiusi nel rettangolo fotografico, mentre la versione arrivata poche settimane fa lascia più spazio tra le ottiche.

Il design di Note 12 Pro+ sembra essere più rifinito quest'anno, anche se rispetto alla versione precedente è leggermente più piccolo, ma sicuramente più spesso: ben 9 millimetri rispetto agli 8.3 del Note 11 Pro+. La scelta delle livree, per il modello 2022, è caduta su colori più semplici come Nero, Blue e Bianco, mentre per l'edizione 2021 erano stati scelte colorazioni come Mysterious Black, Forest Green, Timeless Purple.

Redmi Note 11 Pro+

Entrambi gli smartphone sono protetti dal Gorilla Glass 5, ma il Redmi Note 12 Pro+ perde lo schermo Super AMOLED in favore di un display OLED della stessa dimensione: 6,67″. Per quanto riguarda il design della parte frontale, rimane presente il foro della fotocamera posizionato centralmente, ma il nuovo arrivato guadagna il sensore per le impronte digitali sotto lo schermo. Con il Redmi Note 11 Pro+ questo sensore era posizionato lateralmente, in prossimità del tasto di accensione.

Confronto delle specifiche

Le specifiche tecniche del nuovo smartphone campione di vendite hanno ricevuto diversi miglioramenti rispetto al modello precedente. L'opzione da 12 GB di RAM accoppiata al chipset Dimensity 1080 offrono un buon upgrade in termini di prestazioni. Ecco tutte le specifiche a confronto:

Redmi Note 12 Pro+ (CN) Redmi Note 11 Pro+ Dimensioni 162.9 x 76 x 9 mm,

208 grammi 163.7 x 76.2 x 8.3 mm,

204 grammi Display OLED da 6,67″ Full HD+ (1080 x 2400 px)

120 Hz

395 PPI

10 bit

Gorilla Glass 5 sAMOLED da 6,67″ Full HD+ (1080 x 2400 px)

120 Hz

395 PPI

10 bit

Corning Gorilla Glass 5 Impermeabilità IP53 IP53 Chipset MediaTek Dimensity 1080 (6 nm, octa-core 2.6 GHz) MediaTek Dimensity 920 (6 nm, octa-core 2.5 GHz) GPU Mali-G68 MC4 Mali-G68 MC4 RAM 8/12 GB RAM LPDDR4X 6/8 GB RAM LPDDR4X ROM 256 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 2.2 Espandibilità Non presente Scheda microSDXC Sicurezza Sensore di impronte digitali in-display Sensore di impronte digitali Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera Tripla camera

200 MP f/1.7 + 8 MP f/1.9 + 2 MP f/2.4

Ultra Wide 119° Tripla camera

108 MP 1.9 + 8 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4

Ultra Wide 120° Selfie 16 MP 16 MP Batteria 5000 mAh 4500 mAh Ricarica Ricarica rapida 120W Ricarica rapida 120W Ricarica Wireless Non presente Non presente SIM Dual-Sim 5G (nano SIM) Dual-Sim 5G (nano SIM) Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 NFC Presente Presente GPS GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Porta Type-C Type-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie Non presente Non presente Infrarossi Presente Presente Sistema operativo Android 12, tramite MIUI 13 Android 11, tramite MIUI 12.5

Prezzo a confronto

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro+ è attualmente venduto in Cina ad un prezzo di partenza di 2099 yuan (circa 300€), mentre Redmi Note 11 Pro+ è ufficialmente disponibile in Italia al prezzo di partenza di 349,90€.

Se siete incuriositi dal nuovo Note 12 Pro+, vi lasciamo al nostro approfondimento che vi guiderà nell'acquisto dei nuovi modelli della gamma Redmi.

