Trasformate le idee in realtà con la stampante 3D FLSUN SR: -200€ di sconto!

La stampa 3D sta diventando sempre più popolare, con dispositivi in grado di generare oggetti tridimensionali sempre più rifiniti. Se anche voi avreste sempre voluto provare questa nuova tecnologia, la stampante FLSUN SR oggi può essere portata a casa con un consistente sconto grazie ad un coupon!

La stampante 3D FLSUN SR offre una velocità di stampa massima di 200 millimetri per secondo, mantenendo comunque qualità e precisione nella creazione dell'oggetto 3D. I software di slice consigliati dal produttore sono Cura e Repetier.

Il letto di stampa ampio 260 x 260 x 330 mm permette di creare elementi cilindrici con un diametro massimo di 26 centimetri, ottimo quindi per creare oggetti anche di una dimensione abbastanza grande.

Questo dispositivo può essere regolato tramite il display touch da 3,5″, con cui è possibile effettuare tutte le operazioni di stampa. La stampa dei file 3D avviene tramite connessione USB oppure con una scheda SD. Per tutte le informazioni vi lasciamo alla dettagliatissima pagina del prodotto.

La stampante 3D FLSUN SR è disponibile su GeekBuying al prezzo di 399€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione dall'Europa è gratuita.

