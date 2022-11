Ci risiamo: un razzo cinese si sta per schiantare sulla Terra

Circa 22 tonnellate per 30 metri di lunghezza, praticamente un palazzo di 10 piani: sono queste le dimensioni del razzo cinese che sta per impattare sulla Terra. E non un razzo qualsiasi, bensì il razzo Long Range 5B incaricato di portare Mengtian, il terzo e ultimo dei moduli che compongono la stazione spaziale cinese Tiangong. Come già accaduto in precedenza con l'industria aerospaziale della Cina, il razzo sta rientrando in maniera incontrollata sul nostro pianeta, perciò vediamo quando e dove atterrerà.

Un altro razzo della Cina sta per atterrare senza controllo sulla Terra, ecco dove e quando

Come ogni caso del genere, il rientro del razzo cinese Long Range 5B CZ-5B sarà smorzato dall'attrito con l'atmosfera terrestre, da cui uscirà parzialmente distrutto. Il problema non sarà quindi il razzo di per sé, bensì i grossi detriti che verranno prodotti e che rischiano di impattare e provocare danni a cose e persone con un rischio definito “al di sopra delle soglie comunemente accettate“. E non è la prima volta che la Cina viene criticata, come già accaduto fra 2020, 2021 e 2022: la nazione non ha eseguito la deorbitazione controllata dopo lo scarico del modulo Mengtian, normalmente prevista per questo tipo di operazioni.

Dove e quando ci sarà l'impatto?

Secondo i calcoli effettuati dalla The Aerospace Corporation, i detriti del razzo cinese colpiranno la Terra fra il 4 e il 5 novembre: le stime indicano le ore italiane 00:17 del 4 novembre, ma con una forbice stimata in ± 10 ore. Per il luogo dell'impatto, allo stato attuale la fascia geografica è piuttosto ampia e ricopre aree dove vive oltre l'88% della popolazione mondiale, Italia compresa.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀04 Nov 2022 23:17 UTC ± 10 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9Lh3tes pic.twitter.com/gp5CmPKO8b — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) November 2, 2022

Tuttavia, un rientro incontrollato del genere è difficilmente prevedibile con precisione, e i detriti potrebbero finire in varie parti del globo senza controllo. La speranza è che l'atmosfera faccia il più, distruggendo il più possibile i detriti del razzo cinese e che quelli rimanenti colpiscano aeree remote e/o mari e oceani.

