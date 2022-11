Realme 10 Pro+ 5G: la nuova certificazione svela tutto

Una nuova certificazione da parte di un ente cinese ha svelato tanti dettagli, se non tutti, sul nuovo Realme 10 Pro+ 5G. Il nuovo smartphone mid-range dell'azienda con sede in Cina sarà presentato a breve in tutto il mondo.

Realme 10 Pro+ 5G avrà Android 13 fin dal suo arrivo sul mercato

China Telecom ha certificato il nuovo Realme 10 Pro+ 5G, permettendoci di dare uno sguardo in anticipo alle specifiche tecniche di questo nuovo smartphone. La Serie 10, infatti, sarà presentata il prossimo 9 novembre, anche per il mercato globale.

Il modello 10 Pro+ 5G sarà dotato di SoC MediaTek MT6877V (probabilmente Dimensity 1080) e di uno schermo Full HD+ da 6.7″. Le dimensioni esatte del dispositivo sono di 161.5 x 73.9 x 7.95 mm con un peso di 172 grammi.

Realme 10 Pro+ 5G offrirà un comparto fotografico con un sensore principale da 108 MP, affiancato da un'ottica ultra-angolare da 8 MP ed un fotocamera da 2 MP per le macro. Per i selfie, invece, avremo a disposizione un sensore da 16 MP.

Lo smartphone sarà equipaggiato con Android 13 e Realme UI, alimentato da una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67W tramite USB-C. Le versioni disponibili saranno tre: 8 GB di RAM con 128 GB o 256 GB di storage, e 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il