ASUS Zenfone 9 gioca al ribasso prima del Black Friday: quasi 180€ di sconto su Amazon!

Il top di gamma compatto ASUS Zenfone 9 è una manna dal cielo per chi cerca uno smartphone potente, ma con dimensioni umane: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

ASUS Zenfone 9 scende al miglior prezzo di sempre con quest'offerta Amazon

L'ultimo Zenfone 9 è il piccolo capolavoro di ASUS: un dispositivo top, con specifiche di punta, ed un corpo compatto e leggero. Il dispositivo offre uno schermo AMOLED da 5.9″ a 120 Hz, ovviamente con protezione Gorilla Glass di ultima generazione e lettore d'impronte sotto il pannello.

Il corpo è certificato IP68 mentre all'interno trova spazio lo Snapdragon 8+ Gen 1, alimentato da una batteria da 4.300 mAh con ricarica da 30W. Anche la fotocamera punta al top con un sensore IMX766 da 50 MP e stabilizzazione OIS gimbal ibrido a 6 assi. Per conoscere tutti i dettagli del flagship, date un'occhiata al nostro approfondimento.

Il nuovo ASUS Zenfone 9 scende al miglior prezzo di sempre su Amazon e anticipa il Black Friday: scende a 623€ nella versione da 8/128 GB, con uno sconto di quasi 180€ sul prezzo di listino.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

