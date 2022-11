Italia sul podio: tutti invidiano i nostri prezzi per internet

Se si parla di velocità di connessione e copertura non brilliamo, ma per l' Italia il discorso cambia e non poco se si parla di prezzi per avere internet. Un aspetto che molti di noi danno per scontato è l'accessibilità economica che molti degli operatori nostrani offre sul suolo italiano, come evidenzia l'analisi stilata da Cable.co.uk. La nostra nazione, infatti, è riuscita a conquistarsi il 2° al mondo nella classifica delle aree geografiche dove il prezzo per connettersi da smartphone è più basso di tutte.

La classifica globale premia l'Italia e i suoi prezzi per la navigazione da smartphone

Prendendo in analisi i prezzi per i GB di connessione su smartphone in 233 paesi nel 2022, il report in questione afferma che l'Italia è il paese europeo più economico di tutti nonché il secondo al mondo, preceduto soltanto da Israele. In quest'ultimo stato, il costo per 1 GB di dati mobili è di 0,04$, mentre in Italia è di 0,12$, a cui segue la micro-nazione limitrofa San Marino con 0,14$ (grazie alle reti italiane), le isole Fiji con 0,15$ e l'India con 0,17$.

Da segnalare che, dei 28 piani tariffari presi in esame per l'Italia, il più economico scende addirittura a 0,05$ per 1 GB, mentre quello più caro a 2$ per 1 GB. Guardando all'Europa, se la cavano Francia (0,23$), Spagna (0,60$) e Regno Unito (0,79$), mentre è la Grecia a essere in fanalino di coda (5,30$). I prezzi più alti si registrano in Svizzera (7,37$), Finlandia (6,01$), Norvegia (4,44$) e Germania (2,67$), dove però la popolazione può contare su una media stipendi più alta.

Guardando l'estremo opposto, i cinque paesi più cari al mondo come prezzo per 1 GB sono Sant'Elena (41,06$), le Isole Falkland (38,45$), São Tomé e Príncipe (29,49$), Tokelau (17,88$) e Yemen (16,58$). Un risultato prevedibile, dato che parliamo di nazioni situate in zone geografiche isolate, povere e carenti di infrastrutture su larga scala. Se si parla di zone più “mainstream”, il record negativo è per il Nord America, dove USA e Canada registrano prezzi piuttosto alti rispetto ai nostri standard, rispettivamente a 5,62$ e 5,92$ per 1 GB.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il