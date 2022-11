OriginOS 3 e Android 13: ecco quali vivo e iQOO si aggiorneranno

Il nuovo sistema operativo OriginOS 3 sta arrivando e l'azienda cinese ha comunicato quali saranno i primi smartphone vivo e iQOO a poter usufruire di questo aggiornamento software.

OriginOS 3 arriva in versione beta sugli smartphone vivo e iQOO

Al momento non sono note le novità di questa nuova interfaccia, dato che vivo lo presenterà ufficialmente il prossimo 8 novembre. Tuttavia, l'azienda cinese ha già comunicato su quali smartphone sarà possibile installare la prima versione beta.

Quali smartphone riceveranno OriginOS 3?

La prima serie di smartphone vivo e iQOO a ricevere il nuovo aggiornamento saranno principalmente dei top di gamma. Come avvenuto per i passati aggiornamenti, infatti, gli smartphone entry-level e medio gamma riceveranno l'upgrade in un secondo momento.

Modelli Beta Stabile vivo X Fold 25 novembre vivo X Fold+ 25 novembre vivo X Note 25 novembre vivo X80 25 novembre vivo X80 Pro 25 novembre vivo X80 Pro Dimensity 9000 Edition 25 novembre vivo X70 Fine dicembre vivo X70 Pro Fine febbraio vivo X70 Pro+ Fine dicembre vivo X70t Fine febbraio vivo X60 Fine febbraio vivo X60 Pro Fine febbraio vivo X60 Pro+ Fine febbraio vivo X60t Fine febbraio vivo X60t Pro+ Fine febbraio vivo S15 25 novembre vivo S15 Pro 25 novembre vivo S15e Fine marzo vivo S12 Fine dicembre vivo S12 Pro Fine dicembre vivo S10 Fine febbraio vivo S10 Pro Fine febbraio vivo S10e Fine marzo vivo S9 Fine febbraio vivo S9e Fine marzo vivo T2x Fine marzo vivo Y77 Fine marzo vivo Y77e Fine marzo iQOO 10 25 novembre iQOO 10 Pro 25 novembre iQOO 9 25 novembre iQOO 9 Pro 25 novembre iQOO 8 Fine dicembre iQOO 8 Pro Fine dicembre iQOO 7 Fine dicembre iQOO 5 Fine marzo iQOO 5 Pro Fine marzo iQOO 3 Fine marzo iQOO Neo 7 25 novembre iQOO Neo 6 25 novembre iQOO Neo 6 SE Fine febbraio iQOO Neo 5 Fine dicembre iQOO Neo 5 SE Fine febbraio iQOO Neo 5S Fine dicembre iQOO Z6 Fine dicembre iQOO Z5 Fine febbraio iQOO Z3 Fine febbraio

Vi ricordiamo che sulle edizioni Global il sistema operativo è il Funtouch OS, recentemente aggiornato alla versione 13 basata su Android 13.

