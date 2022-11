Una casa più sicura con Nuki Keypad 2.0, il tastierino con lettore di impronte digitali

Nuki ha appena lanciato Keypad 2.0, il nuovo tastierino di sblocco intelligente dotato di lettore di impronte digitali. In questo modo, sarà possibile aggiungere un livello di sicurezza in più alla propria abitazione, abilitando lo sblocco delle porte tramite riconoscimento di impronta digitale.

Nuki Keypad 2.0: tutto quello che c'è da sapere

Nuki Keypad 2.0 è un nuovo tastierino con sensore di impronta digitale integrato, in grado di riconoscere l'impronta e procedere con lo sblocco e l'apertura della porta in meno di tre secondi.

Dal momento in cui il corpo umano è in continuo cambiamento, il dispositivo implementa una sofisticata tecnologia di apprendimento che registra l'impronta digitale ogni volta che ne viene effettuata la scansione, registrando dunque anche quei più piccoli ed impercettibili cambiamenti. In questo modo, Nuki Keypad 2.0 assicura che l'impronta digitale venga sempre riconosciuta e abilitata, anche a distanza di anni.

Oltre a poter registrare 20 diverse impronte digitali, il nuovo tastierino lanciato da Nuki può anche memorizzare fino a duecento codici a 6 cifre, ma prestate attenzione ad un particolare: Keypad 2.0 offre numeri da 1 a 9. Manca lo 0, ed è stato tutto pensato per offrire una maggiore sicurezza. Utilizzare date di nascita come codice di sblocco, infatti, è altamente sconsigliato in quanto facilmente hackerabile.

Potete utilizzare Keypad 2.0 in modo semplice e rapido incollandolo su una superficie liscia. Il dispositivo è alimentato da batterie AAA sostituibili, che garantiscono un utilizzo di circa 12 mesi.

Nuki Keypad 2.0 – Disponibilità e prezzo

Nuki Keypad 2.0 sarà disponibile nei prossimi giorni al prezzo di 159€. Potrete trovarlo ed acquistarlo Online, sul sito ufficiale del produttore.

