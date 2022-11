OPPO A17 ufficiale: il nuovo low-cost arriva in Europa

La serie A di OPPO – caratterizzata da modelli basilari ed accessibili – si arricchisce di varie new entry, fra cui OPPO A17. Dopo i segnali arrivati dagli enti certificativi e il debutto di A17K, arriva un A17 successore dell’entry-level lanciato anche in Italia lo scorso anno. Vediamo quindi quali sono le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 02/11: il nuovo entry-level OPPO arriva anche in Europa, trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OPPO A17 ufficiale: tutto sul nuovo entry-level

Per il look del nuovo OPPO A17, il brand ha voluto osare cambiando totalmente il design rispetto a quanto visto, ad esempio, con A16. Il bumper del modulo fotografico è stato inserito in una sorta di oblò allungato e reso a filo con una scocca dall’effetto simil-pelle. Davanti, invece, vediamo mantenuto uno schermo con notch a goccia, così come non cambia il chipset adoperato.

Scheda tecnica

Dimensioni di 164,2 x 75,6 x 8,3 mm per 189 grammi

Colorazioni Midnight Black e Lake Blue

Lettore d’impronte laterale

Display IPS LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI e refresh rate a 60 Hz

(1.612 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI e refresh rate a 60 Hz SoC MediaTek Helio G35 a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core Cortex-A53 (4 x 2,3 GHz + 4 x 1,8 GHz)

GPU PowerVR GE8320 a 680 MHz

4 GB di RAM LPDDR4x

di RAM LPDDR4x 64 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile via microSD

di memoria eMMC 5.1 espandibile via batteria da 5.000 mAh

supporto dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, microUSB, ingresso mini-jack

doppia fotocamera posteriore da 50+2 MP f/1.8-2.8 con sensore di profondità

f/1.8-2.8 con sensore di profondità selfie camera da 5 MP f/2.2

f/2.2 sistema operativo Android 12 con ColorOS 12.1

Prezzo e disponibilità

OPPO A17 viene lanciato ufficialmente in Europa nella sola versione da 4/64 GB al prezzo di 176€, con lancio in Italia previsto per novembre.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il